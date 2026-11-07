"Mīlu! Ilgojos!" Miks Dukurs aizkustinošā ierakstā piemin mūžībā aizgājušo māsu Paulu viņas dzimšanas dienā
Šodien, 7. novembrī, mūžībā aizgājušajai dziedātājai Paulai Dukurei apritētu 33 gadi. Viņas brālis, mūziķis Miks Dukurs, sociālajā tīklā "Instagram" publicējis emocionālu ierakstu, kurā dalījies atmiņās par māsu un atklājis, ka kopīgi pabeidzis viņas iesākto dziesmu "Left Behind".
"Daudz laimes manai talantīgākajai, skaistākajai māsai ever! No kuras kā lielais brālis joprojām mācos un mācos, tagad vairs tikai no atmiņām un pierakstiem, kurus atstāji aiz sevis," raksta mūziķis. Viņš atklāj, ka dziesmu "Left Behind" Paula bija sākusi rakstīt pati, bet tagad to nācies pabeigt viņam.
"Dziesma "Left Behind", kuru iesāki viena, bet pabeidzam kopā, protams, žēl, ka šādi! Bet ceru, ka daudzus tā uzrunās, jo mēs jau visi kādā brīdī jūtamies aizmirsti un nesaprasti," raksta Dukurs. Viņš arī pauž nožēlu par māsas pārdzīvojumiem un cer, ka ar dziesmas palīdzību viņas sajūtas tiks sadzirdētas.
Mūziķis aicina draugus un sekotājus atcerēties Paulu viņas 33. dzimšanas dienā. Viņš uzsver, ka jaunajā dziesmā dzirdama arī pašas Paulas balss, kas tādējādi turpinās dzīvot viņas mūzikā. "MĪLU! ILGOJOS!" emocionāli raksta brālis.
Īpaši aizkustinoši ir ieraksta noslēguma vārdi: "Brālītis būs vienmēr kā Tev patika dzirdēt un tā arī būs! Mēs jau vēl tiekamies. Tur pie Tevis, bet ne tik drīz. Man vēl ir ko teikt, arī Tavā vārdā."
Dziesma "Left Behind", kas apvieno Paulas atstātos muzikālos materiālus un Mika ieguldījumu, jau noklausāma mūzikas straumēšanas platformās, tostarp "Spotify". Ierakstam pievienotajā video izmantoti arī kadri no dziesmas "The Missing Ingredient" videoklipa, par kuriem Miks pateicies režisoram Ritvaram Blukam.