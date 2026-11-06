Ieskats šova "Izklausies redzēts" 6. novembra raidījumā
360TV muzikālā lielšova “Izklausies redzēts” piektajā raidījumā dalībnieki pārsteidza ar spilgtām un ļoti atšķirīgām pārvērtībām – tika atveidotas rokmūzikas leģendas
Roks, glamūrs un negaidīti tēli! Noskaidrots šova "Izklausies redzēts" piektā raidījuma uzvarētājs
360TV muzikālā lielšova “Izklausies redzēts” piektajā raidījumā dalībnieki pārsteidza ar spilgtām un ļoti atšķirīgām pārvērtībām – tika atveidotas rokmūzikas leģendas Miks Džegers un Braiens Džonsons, popzvaigznes Harijs Stailzs un Alanisa Morisete, kā arī Holivudas ikona Merilina Monro, kolorītā Verka Serdučka un latviešu dziesminieks Haralds Sīmanis.
Raidījuma dalībnieki – aktrise Lelde Dreimane, dziedātāja Ieva Sutugova, mūziķi Ralfs Eilands un Elīna Fūrmane jeb DJ Ella, dziedātājs Andris Ērglis, hiphopa māksliniece Krisy un aktieris Maksims Busels – turpina pārsteigt ar pārtapšanām par Latvijā un pasaulē zināmiem mūziķiem. Bet žūrijas komandai – Jānim Šipkēvicam un Mārtiņam Eglienam – pievienojās TV personība un pasākumu organizatore Gundega Skudriņa.
Glamūrs, roks un Eirovīzijas ritmi
Ar koķetīgo tēlu piekto raidījumu atklāja Lelde Dreimane. Par izlozēto personību aktrise bija ļoti laimīga – kura sieviete nevēlētos pārtapt par leģendāro Merilinu Monro? Lelde Dreimane uz skatuves izpildīja dziesmu “Diamonds Are a Girl’s Best Friend”.
Andra Ērgļa loze šoreiz beidzot aizveda prom no Latvijas estrādes! Dziedātājs pārtapa par roka ikonu Braienu Džonsonu, grupas “AC/DC” solistu, un varēja ļaut vaļu savai rokerīgajai pusei, kārtīgi izdauzoties uz skatuves. Lai gan Andris ir liepājnieks, rokmūzika nav viņa ierastais muzikālais žanrs, tāpēc leģendārās dziesmas “Highway to Hell” izpildījums kļuva par pamatīgu pārbaudījumu balsij. Pats dziedātājs atzina – ja šādi būtu jādzied divas stundas, pēc tam veselu mēnesi nāktos ārstēt balsi!
Šova "Izklausies redzēts” 30. oktobra raidījums
360TV muzikālā lielšova “Izklausies redzēts” ceturtajā raidījumā septiņi dalībnieki iejutās dažādos slavenību tēlos – uz skatuves kāpa gan Britnija Spīrsa, ...
No stingras kontroles pār katru kustību līdz brīvībai uz skatuves! Arī Krisy piektajā raidījumā izloze sagādāja pārsteigumu – vairs nebija tik daudz jādomā par horeogrāfiju, tāpēc viņa varēja vairāk koncentrēties uz dziesmas izpildījumu un skatuves enerģiju. Mūziķe pārtapa par kanādiešu dziedātāju Alanisu Moriseti un uzstājās ar “Hand In My Pocket”.
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Beidzot varēja izdauzīties! Elīna Fūrmane piektajā raidījumā pārvērtās par Eirovīzijas otrās vietas ieguvēju un ukraiņu dziedātāju Verku Serdjučku un dziedāja ikonisko “Dancing Lasha Tumbai”, uzjautrinot gan skatītājus, gan žūriju.
Ieskats šova "Izklausies redzēts" 23. oktobra raidījumā
Ieskats šova "Izklausies redzēts" 2026. gada 23. oktobra raidījumā.
Dalībnieki mainās līdz nepazīšanai
Maksimam Buselam šoreiz bija jāiejūtas britu dziedātāja Harija Stailza tēlā un jāizpilda viņa populārais hits “As It Was”. Atšķirībā no vairākām iepriekšējām pārvērtībām, šoreiz vizuālā līdzība ar mākslinieku ir īpaši izteikta. Taču arī šim uzdevumam netrūka izaicinājumu – Busels atzina, ka atvērtais kombinezons lika pārkāpt pašam savas komforta robežas, atraisīties un atmest kautrību.
Vērienīgas pārvērtības nācās piedzīvot Ralfam Eilandam – dziedātājs kļuva par 50 gadiem vecāks, pārtopot par grupas “The Rolling Stones” solistu Miku Džegeru un izpildot dziesmu “I Can’t Get No Satisfaction”. Kā vērtēja žūrija, Ralfs spēja atdarināt Džegeru teju identiski, pievēršot uzmanību katrai detaļai un kustību manierei.
Ieskats šova "Izklausies redzēts" 2026. gada 16. oktobra raidījumā
Ieskats šova "Izklausies redzēts" 2026. gada 16. oktobra raidījumā.
Ekstrēmākās pārvērtības līdz šim! Ieva Sutugova izlozēja personību, ko viņai bija teju neiespējami attēlot. Pārvērtības bija patiesi nopietnas, jo dziedātājai nācās pārtapt par latviešu dziesminieku Haraldu Sīmani un izpildīt dziesmu “Ezers”. Kā atzīst pati Ieva, jāmaina viņā bija pilnīgi viss!
“Ārprāts. Tas ir tas, ko es teicu Maksimam, pirms pāris raidījumiem. Es skatos virsū un es neticu, ka tur ir tas cilvēks apakšā!” par Ievas priekšnesumu atzīmē Mārtiņš Egliens.
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Kas guva uzvaru piektajā raidījumā?
Par pirmo vietu sīva cīņa bija Ralfa Eilanda un Ievas Sutugovas starpā, taču ar kolēģu atbalstu Ralfs Eilands izvirzījās līderībā un ieguva pirmo vietu piektajā “Izklausies redzēts” raidījumā, saņemot 500 eiro balvu no “XCredit” labdarības mērķa īstenošanai. Otrajā vietā ierindojās Ieva Sutugova, bet trešajā – Andris Ērglis.
Šovs “Izklausies redzēts” skatāms katru piektdienu plkst. 20.45 kanālā "360". Bet īpašajās “Izklausies redzēts. Lielās pārvērtības” epizodēs izklaides platformā "Tet+" ielūkojies arī aizkulisēs un uzzini, kā tapa iespaidīgie šova tēli!