Aigara Graubas filmas “Jumprava. Lielais notikums” seanss "Hanzas Peronā"
Filma ir stāsts par leģendārās mūzikas grupas “Jumprava” izveidošanu Latvijā 80. gados. Laika posmā no 1984. līdz 1991. gadam jaunieši ...
Kā tapa "Latviešu Depeche Mode": leģendārās grupas cienītāji dodas uz Aigara Graubas autobiogrāfiskās filmas “Jumprava. Lielais notikums” seansu. FOTO
Piektdien "Hanzas Peronā" notika filmas “Jumprava. Lielais notikums” seanss. Filmas pirmizrāde kinoteātros paredzēta 26. novembrī.
“Jumprava. Lielais notikums” ir režisora Aigara Graubas autobiogrāfiska filma par leģendāro latviešu grupu “Jumprava”, tās izveidi un ceļu uz kļūšanu par supergrupu no 1984. līdz 1991. gadam. Kopš 1987. gada grupas sastāvs ir nemainīgs kvartets Aigars Grāvers, Aigars Krēsla, Aigars Grauba un Ainārs Ašmanis.
Filma tapusi 2023. gadā. Aigars Grauba ir arī tās scenārija autors, bet galvenajās lomā ir Raimonds Celms, Roberts Vanags, Gatis Grāvers, Rihards Zelezņevs, Mārtiņš Kalniņš, Gvido Valters.
"Jumprava" ir viena no visu laiku populārākajām latviešu grupām, kuru mēdza dēvēt par "latviešu "Depeche Mode"", pateicoties elektroniskajai mūzikai un dalībnieku sastāvam — arī 1980. gadā tapusī angļu grupa sākotnēji bija četru vīru sastāvā (Deivs Gāns, Martins Gors, Endijs Flečers, Alans Vailders — sākotnēji ceturtais bija Vinss Klārks, kurš grupu pameta jau 1981. gadā). Vailders grupu atstāja 1995. gadā, bet Flečers negaidīti nomira 2022. gada 26. maijā 60 gadu vecumā no aortas plīsuma.