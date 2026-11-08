Aivis Ceriņš atklāj, ko darīs pēc netikšanas Saeimas deputāta amatā
Žurnāls "Kas Jauns" aptaujājis ilggadējos politiķus, kas vairs nekandidēja, kā arī tos, kuri kandidēja, taču nav ievēlēti 15. Saeimā. Kādi ir viņu nākotnes plāni – ar ko viņi turpmāk nodarbosies?
Ideju un piedāvājumu daudz
Politiķis un ekonomists, bijušais diplomāts Kaspars Briškens atklāj, ka viņam interesantu piedāvājumu un ideju netrūkst, taču šobrīd viņš vēlas tās visas izvērtēt.
Viena no prioritātēm esot veltīt vairāk laika ģimenei un sportam. Taču arī politiku viņš nedomā pamest. “Neatkarīgi no profesionālās jomas turpināšu būt politiski aktīvs un atbalstīt Progresīvos,” sarunā ar "Kas Jauns" pauž Briškens.
Pamet politiku un rakstīs grāmatu
Politiķe Anda Čakša bija viena no tām, kas no 14. Saeimas deputātu loka vairs nekandidēja uz 15. Saeimas sastāvu. Pēc desmit gadiem politikā viņa ir gatava jauniem dzīves un profesionālās darbības izaicinājumiem.
“Šis ir tāds pārejas posms manā dzīvē. Zināmā mērā esmu sagatavojusies citai lomai. Šo desmit gadu laikā politikā man ir uzkrājusies diezgan būtiska pieredze dažādās jomās – veselības aprūpē, izglītībā, budžeta plānošanā un valsts budžeta veidošanā, organizāciju vadībā. Man ir sajūta, ka šīs zināšanas esmu gatava dot tālāk. Mans dzinējspēks ir radīt priekšnoteikumus, lai Latvijas iedzīvotāji saņemtu labākus pakalpojumus un kopumā mēs varētu dzīvot labāk. Mans gandarījums ir veidot komandu, kas strādā uz mērķi un spēj sasniegt rezultātus. To arī es redzu kā vienu no saviem spēkiem. Ir daudzi piemēri, kurus varu minēt. Plašāk zināms veselības aprūpē ir “zaļais koridors”, kas ļauj iedzīvotājiem no pirmās informācijas par iespējamo vēzi tikt līdz ātrākai diagnostikai un ārstēšanai. Tāpat taisnīgi sadalīts finansējums skolotājiem. Man šobrīd padomā ir vairāki interesanti projekti,” stāsta Čakša.
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Bijusī politiķe pēc desmit aktīviem politikas gadiem tagad, tuvojoties gada nogalei, vēlas atvilkt elpu un atpūsties pirms jaunā dzīves cēliena. “To jau sāku ar šo posmu, kad apzināti izvēlējos nestartēt Saeimas vēlēšanās, bet palīdzēju savai komandai ar startu. Tuvākos mēnešus noteikti nemetīšos aktīvā darbībā. Gada nogali pavadīšu ar ģimeni un bērniem. Un jaunajā gadā viss būs salicies pa plauktiņiem. Kā tajā teicienā – vienas durvis aizveras, citas atveras. Vai logs, tad jau redzēs. Būt atvērtam pret pasauli, un tad jau viss notiks!” pauž nu jau bijusī politiķe.
Tālākā nākotnē Anda Čakša ieplānojusi arī uzrakstīt grāmatu: “Tie piedzīvojumi un dažādās pieredzes ar cilvēkiem noteikti būtu vērti, lai tos dokumentētu. Nezinu, vai tā būtu ļoti nopietna grāmata, jo es mīlu ar humoru raudzīties uz visām lietām. Man tas vairāk velk uz humora stāstiņiem iz politikas dzīves.”
Pievērsies geštaltterapijai
Pēc 15 gadiem politikā Raivis Dzintars nāca klajā ar paziņojumu, ka vairs nepretendē uz politiskiem amatiem.
“Vairāk nekā 15 gadus, vadot Nacionālo apvienību un tās Saeimas frakciju, esmu pēc labākās apziņas centies sniegt savu ieguldījumu tajā, lai Latvijas politikā būtu vienota un stipra nacionāli konservatīva partija. Tās vērtības, kuras aizstāvējām jau pirms 15 gadiem, tolaik sauca par radikālām un ekstrēmām. Šodien daudz kas no tā ir īstenots dzīvē un kļuvis ierasts. Esmu pārliecināts, ka Latvija bez Nacionālās apvienības šodien būtu citāda. Tikpat daudz un vēl vairāk ir darāms uz priekšu. Izaicinājumu latviskas Latvijas mērķim nekļūst mazāk. Haosa un nenoteiktības laikos turēšanās pie pamatiem un pārbaudītām vērtībām ir gudra izvēle. Mēs neesam vienādi. Nacionālo apvienību veido indivīdi, kuri reizēm viens otram piekrīt pilnībā, reizēm meklē patiesību viedokļu sadursmē, bet mūs vieno tas, ka vienmēr atrodam ceļu sadarbībai, strādāšanai kopā un nekad nekādos apstākļos neapšaubām svarīgāko: latviskas Latvijas mērķi. Esmu nolēmis turpmāk atbalstīt Nacionālo apvienību un tās vērtības, nepretendēdams uz politiskiem amatiem. Gaidāmajās 15. Saeimas vēlēšanās nekandidēšu. Esmu pārliecināts, ka jebkuras organizācijas interesēs ir plašāka līdzdalība un iespēja arvien lielākam cilvēku lokam uzņemties atbildību, apliecināt sevi un sniegt savu ieguldījumu kopīgā darbā. Ar iegūto pieredzi turpināšu palīdzēt Nacionālajai apvienībai kā aktīvs biedrs, vienlaikus dodot iespēju tiem, kam tā līdz šim vēl nav bijusi,” savu lēmumu nekandidēt 15. Saeimas vēlēšanās sociālajā vietnē "Facebook" pauda Raivis Dzintars.
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Pērn politiķis nokārtoja eksāmenu un ieguva Eiropas Psihoterapijas asociācijas atzītu sertifikātu, kas ļauj nodarboties ar terapeitisko praksi geštaltterapijā. Politiķim ir "Facebook" izveidota lapa "Raivis Dzintars – par cilvēku dabu". “Kāpēc šī lapa? Savā profesionālajā dzīvē esmu bijis skolotājs, žurnālists, organizācijas vadītājs un valsts amatpersona. Tas nozīmē arī sarunas ar neskaitāmiem cilvēkiem – domubiedriem, oponentiem, simpatizējošiem, naidīgiem... Šo lapu izveidoju, lai runātu un domātu kopā ar jums – par kopīgo, unikālo un vēl neizdibināto. Un darītu to neatkarīgi no tā, kādās lomās esam ikdienā. Jo ir kaut kas dziļāks par šīm lomām,” paskaidrojis nu jau bijušais Saeimas deputāts.
Vada kultūras telpu un raksta otro grāmatu
Juriste Ieva Brante atklāj, ka viņas dzīvē pēc tam, kad noslēgsies darbs 14. Saeimā, nekas būtiski nemainīsies, tikai vairs nepildīs deputātes darbu.
“Joprojām būšu un esmu pilsoniski aktīva juriste. Joprojām strādāšu ģimeņu atbalsta centrā "Dūja". Mana prakse ir atjaunota un saglabājama, ar novembri es esmu pilnas slodzes ģimenes tiesību juriste. Mēs atklājām kultūras telpu "Divatā", kas ir paredzēta dejošanai un laika pavadīšanai pāriem, kur būs silti pasākumi un kopā būšana nedalītā uzmanībā. Esmu arī sākusi rakstīt savu otro grāmatu. Pirmā grāmata "Laimes putekļi" jau trešo gadu priecē un iedvesmo cilvēkus visā Latvijā un ārpus tās. Savukārt otrās grāmatas nosaukums būs "Laimes lutekļi", jo mēs esam drusciņ palikuši mazāk pateicīgi – saviem senčiem, ikdienai un klātesošiem cilvēkiem. Mana otrā grāmata būs par pateicību. Es ļoti gribu cerēt, ka tā pie lasītājiem nonāks nākamā gada beigās. Kamēr lasītāji gaida otro grāmatu, bibliotēkās un grāmatnīcās ir pieejama piedruka no pirmās manas grāmatas. Es esmu arī atsaucīga autorvakariem. Vienīgi decembrī esmu tos atcēlusi, jo kultūras telpa prasa savu uzmanību un būs arī mūsu pirmā Ziemassvētku balle 23. decembrī – ar polonēzi, ar kleitām un uzvalkiem, ar skaisto, dzīvo mūziku siltās Ziemassvētku noskaņās. Pirmo "Divatā" jubileju mēs svinējām šā gada sākumā. Es teiktu, ka es dzīvoju. Gribu, lai katrs saprot, ka dzīve nav lietvārds, kuru likt kabatā un nest sev līdzi. Dzīve ir darbības vārds, kuru nest, ķert, grābt un piedzīvot,” sarunas noslēgumā uzmundrinošus vārdus teic Ieva Brante.
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Paliks politikas tuvumā
TV personība Aivis Ceriņš kandidēja uz 15. Saeimas deputāta amatu no partiju apvienības "Apvienotais saraksts", taču vēlētāji izlēma, ka negrib Ceriņu par tautas kalpu. Sarunā ar "Kas Jauns" Ceriņš atklāj, ka par šādu iznākumu nav sarūgtināts, jo darba tāpat esot pilnas rokas un viņš turpinās darīt to, ko līdz šim ir darījis. “Būšu aktīvi Zemessardzē, kur esmu jau gadu. Novembrī došos uz nedēļu operācijā Vilkatis darboties pie Baltkrievijas robežas. Tā ir vairāk ziedošanās valstij, patriotisms. Mēs jau tur nebraucam naudas dēļ. Es veltu savu personisko laiku mūsu kopējai drošībai. Ģimene jau nav par to sajūsmā, jo nedēļu būšu prom no mājām. Tāpēc ļoti asi iestājos pret visiem migrantu aizstāvjiem, jo viņi nesaprot, ko runā. Pat nesaprot situācijas nopietnību. Ja paši padarbotos pie robežas kaut nedēļu, tad arī saprastu un mainītu domas.”
Tāpat arī Aivis Ceriņš turpinās aktīvi darboties Latvijas šovbiznesā. “Es organizēju un vadu pasākumus. Decembrī un janvārī ir daudz baļļu, ko vadīšu. Būšu arī televīzijā. Jau esmu atgriezies profesora Andra Skrides raidījumā "TV24", ko arī no paša sākuma esmu veidojis kopā ar savu komandu. Tad arī varbūt kādu šovu vadīšu. Vēl skatīšos un domāšu. Mums katram ir savas iemaņas, kas ir izkoptas un attīstītas, attiecīgi tajā jomā katrs arī darbojas,” viņš pastāsta par atgriešanos TV ekrānā.
Par spīti neiekļūšanai 15. Saeimā, Ceriņš ir apņēmības pilns palikt arī tuvu politikai: “Es izstāstīšu precīzi un atklāti. Mans pašmērķis pat nebija sēdēt parlamentā. Es ļoti vēlējos caur parlamenta aizsardzības komisiju darboties civilmilitārajā jomā. Proti, saistībā ar armijas un uzņēmējdarbības sajūgšanu kopā. Jo tā ir lieta, kas mums nav sakārtota. Es to redzu armijas mācībās. Ja notiek kādas “ziepes”, tad mums visiem jāpieslēdzas palīgā. Ne visiem jābūt armijniekiem, bet ir ļoti daudz civilo, kas var palīdzēt. Sākot ar traktoriem un beidzot ar puišiem, kam ir motorzāģi, kas var nozāģēt un atbrīvot no kokiem ceļus. Visas šīs lietas ir jāsakārto miera laikos. Lai tad, kad ir “ziepes”, mēs visu to zinām. Ja man vēlētājs būtu devis iespēju būt parlamentā, es būtu melnu muti šo darījis un izdarījis. Taču, tā kā šāda iespēja netika dota, es izdomāšu kādu citu veidu, kā to paveikt. Visticamāk, es būšu Andra Kulberga komandas tuvumā un palīdzēšu profesionāli ar to, ar ko varu palīdzēt. Jo politika mani interesē un es tajā gribu izdarīt to, ko vēlos darīt Latvijas labā. Lai par mani runā darbi, nevis tukšas runas.”