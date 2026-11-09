Andra Kulberga bijusī sieva joprojām glabā kopīgās fotogrāfijas
15. Saeimas vēlēšanu naktī, kad kļuva skaidrs, ka premjera Andra Kulberga pārstāvētais "Apvienotais saraksts" ir uzvarējis vēlēšanās, sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" savās izjūtās dalījās arī viņa sieva Anna Kulberga. Sarunā atklājās kāda mazāk zināma detaļa par premjera privāto dzīvi – Anna nav viņa pirmā sieva, un Andrim ir arī dēls no iepriekšējās laulības.
Interesējoties par politiķa ģimenes dzīvi pirms attiecībām ar Annu, žurnālam "Kas Jauns" izdevās atrast viņa pirmo sievu – gaišmati Kristīni. Viņas sociālo tīklu profilos joprojām saglabājušās vairākas fotogrāfijas, kurās viņa redzama kopā ar Andri. Abi labprāt iemūžinājuši gan kopīgos ceļojumus un piedzīvojumus Taizemē, Krētā un Ēģiptē, gan arī tālajā Austrālijā un citviet pasaulē.
Arī dažādos saviesīgos pasākumos abi labprāt pozējuši kopīgām fotogrāfijām. Sociālajos tīklos Kristīnei sastopami divi uzvārda varianti: vienā profilā viņa joprojām norādīta kā Kristīne Kulberga, savukārt citā – Kristīne Kraukle.
Premjeram un viņa pirmajai sievai Kristīnei ir arī kopīgs dēls Kristians Lukass Kulbergs, kas jau izveidojis pats savu uzņēmējdarbību. Viņš ir uzņēmuma "Mion" dibinātājs un nodarbojas ar biznesa procesu automatizāciju, veidojot uzņēmumiem pielāgotas sistēmas, kas atvieglo ikdienas darbu.