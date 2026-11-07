Ko tagad dara Kombuļu Inese? Gatavojas trešām kāzām!
Dziedātājas Ineses Saulītes, plašāk pazīstamas kā Kombuļu Inese, dzīvē sācies jauns posms. Viņas sirdi iekarojis Ingus, ar kuru nākamgad plānots iestūrēt laulības ostā.
Inese dzīvo Latvijā, savukārt viņas izredzētais darba dēļ uzturas Īrijā, tomēr attālums nav šķērslis abu attiecībām. Līgavainis rūpējas ne tikai par Inesi, bet arī par viņas dēlu Gabrielu, kuram sagādājis automašīnu. Tikmēr pati dziedātāja atradusi arī jaunu veidu, kā būt tuvāk saviem atbalstītājiem, – viņa filmē personalizētus video apsveikumus, kas guvuši negaidīti lielu atsaucību!
Dzīvo starp Latviju un Īriju
Inese un Ingus iepazinušies sociālajā tīklā "Facebook". Sākumā abi sarakstījušies, vēlāk sekojusi sazvanīšanās, un pamazām izveidojusies tuvāka saikne. Tieši Ingus jau iepazīšanās sākumā bijis pārliecināts, ka abi būs kopā. Savukārt Inese atzīst, ka viņu attiecībās īpaši novērtē vīrieša pārliecību un spēju nebaidīties publiski apliecināt savas jūtas. Tagad abu ikdiena saistīta ar regulāriem pārbraucieniem starp Latviju un Īriju. Inese dzīvo Latvijā, savukārt Ingus strādā par bruģētāju Īrijā. Ingus Īrijā nopelna aptuveni 3000 eiro, un abi cenšas izmantot iespējas, lai būtu kopā, neraugoties uz attālumu.
Nākamvasar Inese un Ingus plāno apprecēties, un dziedātāja neslēpj, ka šajās attiecībās jūtas īpaši labi. “Man patīk, ka attiecībās ir maigums un ka cilvēks spēj parādīt, cik ļoti otrs viņam ir svarīgs. Sievietei ir patīkami justies mīlētai, aprūpētai un novērtētai,” žurnālam "Kas Jauns" atklāj Inese. Dziedātāja uzsver, ka cilvēkā viņai būtiska ir ne tikai ārējā pievilcība, bet arī intelekts, personība un attieksme pret apkārtējiem. “Man ir svarīgi, lai cilvēks būtu pozitīvs, zinātkārs un gatavs palīdzēt. Domātu ne tikai par sevi, bet arī par citiem,” saka Inese. Ingus savu attieksmi apliecinājis arī darbos – viņš iesaistījies dziedātājas ģimenes dzīvē un parūpējies arī par viņas dēlu Gabrielu, iegādājoties viņam automašīnu. Inese ir četru bērnu mamma, taču visi viņas bērni jau ir pieauguši. Lai arī katram tagad ir sava dzīve, ģimene dziedātājai joprojām ir ļoti nozīmīga. Ingum pašam savu bērnu nav, savukārt Ineses dēlu Gabrielu viņš pieņēmis kā savējo. Inesei ir svarīgi, ka mīļotais cilvēks pieņem ne tikai viņu pašu, bet arī viņas tuvākos.
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Sapņo par desmit jūrascūciņām
Pirms vairākiem gadiem sākusies Ineses aizraušanās ar jūrascūciņām. Toreiz viņa internetā publiski meklējusi mājdzīvnieku, kurš nesmirdētu un būtu viegli kopjams. Atsaukusies kāda sieviete, kura piedāvājusi divas jūrascūciņas, un Inese nolēmusi tās pieņemt savā ģimenē. Šie dzīvnieciņi jau devušies mūžībā, jo viņu dzīves ilgums ir septiņi gadi, pašlaik dziedātājas mājās dzīvo trīs citas jūrascūciņas. Inesei patīk tās mīļot un vērot, kā mīluļi ziņkārīgi izzina dzīvokli. Viņa arī uzsver, ka jūrascūciņām nepieciešama atbilstoša dzīvesvieta, iespēja izkustēties, kā arī svaiga barība un zāle. Nākotnē Inese kopā ar Ingu labprāt pārceltos uz privātmāju, kur būtu vairāk vietas arī četrkājainajiem draugiem. “Kad mums būs sava privātmāja, tad man būs vismaz desmit jūrascūciņu!” smejoties atklāj dziedātāja.
Ceļojumos vismaz reizi gadā
Dziedātāja katru gadu iekrāj naudu, lai dotos kādā ceļojumā. Pāris pabijis arī tālajā Taizemē, kas ir viens no eksotiskākajiem galamērķiem viņu ceļojumu pieredzē. Inese atzīst, ka, dodoties uz kādu jaunu vietu, viņai svarīgi ne tikai apskatīt ievērojamākos tūrisma objektus, bet arī izbaudīt vietējo dzīves ritmu. Īpašu uzmanību viņa pievērš ēdienam. Katrā valstī dziedātāja cenšas nogaršot tradicionālos ēdienus, ko ikdienā ēd vietējie. “Negribu aizbraukt uz citu valsti un ēst tikai to, ko jau pazīstu. Man šķiet, ka ēdiens ir viena no iespējām iepazīt arī konkrētās zemes kultūru un tradīcijas,” stāsta Inese. Dziedātājas ceļojumu sarakstu papildinājusi arī Ēģipte, kur šogad viņa devusies nedēļu ilgā atpūtas braucienā kopā ar draugiem. Par šo ceļojumu nācies šķirties no aptuveni 1600 eiro – tik izmaksājusi atpūta divām personām. Lai gan ikdienā Inesei ir arī regulāri braucieni uz Īriju, kur strādā viņas dzīvesbiedrs Ingus, tos viņa drīzāk uztver kā iespēju satikties un pavadīt laiku kopā, nevis kā atpūtas ceļojumus. Abi regulāri mēro ceļu starp Latviju un Īriju, tomēr ziemas sezonā dziedātāja labprātāk izvēlas palikt dzimtenē, jo Īrijas aukstums viņai nav pa prātam. Savukārt nākamo lielāko atpūtas braucienu Inese iecerējusi nākamgad.
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Video sveicieni par 20 eiro
Savulaik par Kombuļu Inesi runāts un rakstīts ļoti daudz, un arī tagad dziedātāja nav pazudusi no publiskās telpas. Viņa turpina uzturēt saikni ar saviem klausītājiem un sociālo tīklu sekotājiem, turklāt atradusi radošu veidu, kā iepriecināt cilvēkus īpašos dzīves notikumos. Inese piedāvā personalizētus video apsveikumus, par kuriem prasa 20 eiro. Interese par šo pakalpojumu bijusi pārsteidzoši liela, jau pirmajā dienā viņa saņēmusi aptuveni 30 lūgumu sagatavot sveicienus. “Es gribēju izdomāt kaut ko ģeniālu, kaut ko tādu, ko citi vēl nedara. Toreiz video apsveikumi nemaz nebija tik populāri, bet man šķita, ka cilvēkiem tas varētu patikt. Un tā arī aizgāja!” par idejas pirmsākumiem stāsta Inese.
Viņa neslēpj, ka šāds apsveikuma veids ir arī iespēja saglabāt saikni ar saviem klausītājiem un turpināt radoši izpausties, pat ja koncertu šobrīd nav tik daudz kā karjeras aktīvākajā laikā. Katru apsveikumu Inese veido individuāli, ņemot vērā jubilāra personību un konkrēto notikumu. Tas var būt gan īss, gan garāks video, kurā dziedātāja pasaka īpašus novēlējumus. Ja nepieciešams, viņa piemeklē arī atbilstošu muzikālo fonu vai pat pieskaņo dziesmu, lai sveiciens būtu pēc iespējas personiskāks. “Man ir svarīgi, lai tas nebūtu vienkārši viens un tas pats teksts visiem. Gribu, lai cilvēks jūt, ka apsveikums ir domāts tieši viņam. Ja zinu, kāds ir jubilārs un kas viņam patīk, varu piemeklēt arī atbilstošu dziesmu,” skaidro Inese. Cilvēki viņai mēdzot teikt, video apsveikumiem izvēlas tieši viņu tāpēc, ka Inese neko netēlo un ir tāda, kāda ir. “Es arī necenšos būt kāda cita – esmu vienkārši Inese,” atzīst dziedātāja. Video sveicienus Inese uztver ne tikai kā papildu ienākumu avotu, bet arī kā iespēju turpināt būt klātesošai savu atbalstītāju dzīvē.
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Trīs lietas – labas lietas!
Plānotās kāzas ar Ingu dziedātājai būs jau trešās laulības. Pirmo reizi Inese gredzenus mija ar Ēriku Cibuļski, ar kuru kopā nodzīvoja aptuveni desmit gadus. Šajā laulībā pasaulē nāca četri dēli. Pēc attiecību izjukšanas dziedātājas dzīvē ienāca itālis Paskvāle Adario, ar kuru viņa iepazinās internetā. Pāris apprecējās 2015. gada martā, taču laulība nebija ilga – jau 2016. gada nogalē abi nolēma šķirties. Kopumā viņi bija kopā aptuveni četrus gadus. Trīs lietas – labas lietas! Novēlam Inesei laimi un mīlestību trešajā laulībā!