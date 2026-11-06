Aija Andrejeva un Kārlis Lācis izdod albumu "Ielūgums" un aicina uz koncertiem visā Latvijā
Kārļa Lāča mūzika, Māras Zālītes dzeja, Aijas Andrejevas balss un "Sinfonietta Rīga" stīgu kvartets - koncertprogramma "Ielūgums" ir ieguvusi jaunu skanējumu albumā, kas izdots arī vinila platē.
Līdz ar albuma iznākšanu Aija Andrejeva un Kārlis Lācis izziņo koncertturneju visā Latvijā. Albuma "Ielūgums" pamatā ir komponista Kārļa Lāča mūzika un dzejnieces Māras Zālītes vārdi. Tajā savijas dziesmas par sievietes jūtām, mīlestību, ilgām un dažādiem dzīves notikumiem. Programmas īpašo skanējumu veido Aijas Andrejevas balss, Kārļa Lāča klavierspēle un "Sinfonietta Rīga" stīgu kvartets.
Šī muzikālā stāsta pirmsākumi meklējami pirms 13 gadiem, kad Kārlis Lācis radīja dziesmas Aijai Andrejevai. Pēc ilgāka pārtraukuma tās atkal izskanēja Kārļa Lāča autorvakarā 2026. gada pavasarī. Klausītāju atsaucība un pašu mākslinieku sajūta, ka šai mūzikai ir jāizskan plašākai auditorijai, kļuva par pamatu lēmumam ierakstīt albumu "Ielūgums”, izdot to vinila platē un doties koncertturnejā, lai šo muzikālo programmu dzīvā izpildījumā nestu pie klausītājiem visā Latvijā.
“Man šis ieraksts bija ārkārtīgi patīkama un skaista pieredze. Albumu ierakstījām dzīvajā izpildījumā - tieši tādā sastāvā un skanējumā, kādā šī programma izskanēja Kārļa Lāča autorvakarā. Man radās sajūta, ka labprāt visus savus albumus turpmāk ierakstītu šādā veidā. Kārlis Lācis ir viens no trim man īpaši tuviem komponistiem – līdzās Kasparam Ansonam un Harijam Zariņam. Viņa mūzika nav vienkārša, tā ir sarežģīta, un tieši tas man kā māksliniecei ir izaicinoši un reizē arī ļoti skaisti. Izpildot Kārļa Lāča mūziku, es vienmēr augu kā vokāliste, mūziķe un māksliniece. Ar nepacietību gaidu mūsu kopīgo muzikālo piedzīvojumu pavasarī, kad dosimies koncerttūrē un satiksim klausītājus visā Latvijā,” saka Aija Andrejeva.
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2027. gads koncertprogrammas autoriem būs īpašs - komponists Kārlis Lācis svinēs savu 50. jubileju, bet dzejniece Māra Zālīte – 75. dzimšanas dienu.
2027. gada pavasarī "Ielūgums” izskanēs koncertos visā Latvijā:
- 19. martā Kuldīgas kultūras centrā
- 8. aprīlī Jelgavas kultūras namā
- 11. aprīlī Bauskas kultūras centrā
- 15. aprīlī kultūras centrā “Ulbrokas pērle”
- 16. aprīlī Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 16.aprīlis
- 23. aprīlī Ādažu kultūras centrā
- 6. maijā mūzikas namā “Daile”