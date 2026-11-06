Holivudas leģenda Sallija Fīlda svin 80. dzimšanas dienu! Kā šodien klājas filmu "Forests Gamps" un "Mūžīgā aukle" zvaigznei?
Šodien, 6. novembrī, 80. dzimšanas dienu svin leģendārā amerikāņu aktrise Sallija Fīlda. Vairāk nekā sešas desmitgades ilgās karjeras laikā viņa filmējusies desmitiem skatītāju iemīļotu filmu, saņēmusi divas prestižās "Oskara" balvas un kļuvusi par vienu no atpazīstamākajām Holivudas aktrisēm. Arī cienījamajā vecumā Fīlda negrasās pamest aktiermākslu un šogad pat papildinājusi savu balvu kolekciju.
Sallija Fīlda dzimusi 1946. gada 6. novembrī Pasadenā, Kalifornijā. Savu karjeru viņa sāka pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, iegūstot galveno lomu televīzijas seriālā "Gidget" (1965–1966). Vēlāk aktrise kļuva pazīstama ar lomu komēdijseriālā "The Flying Nun" (1967–1970).
Tomēr patiesu atzinību dramatiskajā kino viņa ieguva septiņdesmito gadu beigās. Par galveno lomu filmā "Norma Rae" (1979), kurā atveidoja rūpnīcas strādnieci, kas cīnās par darbinieku tiesībām, Fīlda saņēma savu pirmo "Oskaru". Otro prestižo balvu viņa ieguva par sniegumu filmā "Places in the Heart" (1984).
Astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados Fīlda kļuva par vienu no pieprasītākajām Holivudas aktrisēm. 1989. gadā viņa filmējās emocionālajā drāmā "Tērauda magnolijas", kurā viņas ekrāna meitu atveidoja Džūlija Robertsa. Filmā piedalījās arī Dollija Pārtone un Šērlija Makleina.
Savukārt 1993. gadā Fīlda kopā ar Robinu Viljamsu filmējās populārajā ģimenes komēdijā "Mūžīgā aukle”. Viņa atveidoja Mirandu – trīs bērnu māti, kuras bijušais vīrs, pārģērbies par auklīti, cenšas atkal kļūt par daļu no savu bērnu ikdienas.
Gadu vēlāk aktrise iejutās vēl vienā neaizmirstamā lomā – filmā "Forests Gamps", kurā atveidoja Toma Henksa spēlētā galvenā varoņa māti. Interesanti, ka reālajā dzīvē Fīlda ir tikai desmit gadus vecāka par Henksu. Vēlāk aktrise piedalījās tādās filmās kā "Not Without My Daughter" (1991), "Gudrā blondīne 2" (2003), "Linkolns" (2012), kā arī divās filmās par Zirnekļcilvēku, kurās atveidoja Pītera Pārkera tanti Meju.
Fīlda guvusi panākumus arī televīzijā. No 2006. līdz 2011. gadam viņa spēlēja Noru Volkeri populārajā ģimenes drāmā "Brāļi un māsas".
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Lai gan aktrise sasniegusi 80 gadu vecumu, viņas profesionālā dzīve joprojām ir aktīva. 2023. gadā Fīlda kopā ar Džeinu Fondu, Liliju Tomlinu un Ritu Moreno filmējās komēdijā "80 for Brady", kas vēsta par četrām draudzenēm, kuras dodas piedzīvojumā, lai klātienē redzētu amerikāņu futbola zvaigzni Tomu Breidiju.
Savukārt 2026. gadā aktrise atgriezās uz ekrāniem ar galveno lomu "Netflix" filmā "Remarkably Bright Creatures", kas uzņemta pēc Šelbijas van Peltas populārā romāna motīviem.
Šā gada 14. septembrī viņa saņēma savu ceturto "Emmy" balvu, kļūstot par vecāko uzvarētāju labākās aktrises kategorijā miniseriālu un televīzijas filmu konkurencē.
Intervijā laikrakstam "Los Angeles Times" Fīlda atzina, ka viņas vecumā atrast interesantas un sarežģītas lomas kļūst arvien grūtāk. Tomēr aktrise ir gatava jauniem izaicinājumiem un neizslēdz arī atgriešanos uz teātra skatuves.
Aktrise ir trīs pieaugušu dēlu – Pītera, Īlaja un Sema – māte. Viņa divreiz bijusi precējusies, bet savulaik plašu sabiedrības uzmanību piesaistīja arī viņas attiecības ar aktieri Bērtu Reinoldsu.
Šodien, atskatoties uz vairāk nekā 60 aktiermākslai veltītiem gadiem, Fīlda var lepoties ar iespaidīgu karjeru, taču viņa pati vēl nesteidzas pielikt tai punktu. Kā aktrise atzinusi intervijās, katrs jauns dzīves posms piedāvā iespēju atklāt sevī kaut ko līdz šim nezināmu.