Dziedātājai Kristīnei Šomasei neparasts mājdzīvnieks - pele Vizbulīte
Dziedātājas Kristīnes Šomases mājās mīluļu netrūkst. Viņas ikdienu piepilda divas kaķenītes, 15 gadu veca sunīte Reksa un arī neparasta iemītniece - pele Vizbulīte. Turklāt pavisam nesen ģimenei pievienojusies kaķene Strīpiņa, kura jau paguvusi sadraudzēties ar mājās dzīvojošo Simbu.
Stāsts par kaķenīti Simbu aizsācies pirms vairāk nekā gada. “Paņēmu vienu kaķīti. Viņu sauc Simba, un tagad viņai ir gads un četri mēneši. Viņa nāk no manas dzimtas mājām jeb no mūsu senākās kaķu līnijas,” žurnālam "Kas Jauns" stāsta Kristīne. Gadu vēlāk kaķenītei atkal piedzimuši kaķēni, un dziedātāja iemīlējusi vienu no mazulēm. Tā pirms trim nedēļām viņas mājās ienākusi Strīpiņa.
Kāpēc vienu no kaķenītēm sauc tieši par Simbu? Izrādās, vārda izvēle saistīta ar Kristīnes bērnības mīļāko animācijas filmu – "Karali Lauvu". “Kad ieraudzīju kaķīti, man vienkārši bija sajūta, ka viņa ir manējā. Tu ieraugi dzīvnieku, sajūti saikni un saproti, ka tas ir tavs. Nav nekādu jautājumu, vai ņemt viņu pie sevis,” atklāj dziedātāja. Lai gan jauna kaķēna ienākšana mājās nozīmē arī pielāgošanos, Kristīni īpaši iepriecinājis tas, kā abas kaķenītes pamazām satuvinājušās. Sākumā netrūcis rotaļu un arī nelielas neapmierinātības, taču tagad starp abām izveidojusies īpaša saikne. “Es pat nebiju domājusi, ka divi kaķi var tik ļoti viens otram izrādīt rūpes un mīlestību. Tagad lielākā kaķene uzvedas kā Strīpiņas mamma. Viņas guļ kopā, samīļojas un viena otru pieskata,” priecājas dziedātāja.
Pelīte no kāpņu telpas
Visneparastākais Šomases mājdzīvnieks, iespējams, ir pele Vizbulīte, kura pie viņas dzīvo jau četrus gadus. “Viss sākās ar to, ka noķēru mazu pelīti. Gribēju meitām parādīt, kā darbojas daba un kā dzīvnieki paši par sevi rūpējas. Man bija ļoti interesanti vērot, kā viņa uzvedas,” atceras Kristīne. Vēlāk kaimiņi uzdāvinājuši pelītei būrīti, un tā Vizbulīte palikusi ģimenē. Lai gan pagājuši jau vairāki gadi, pelīte joprojām nav izaugusi īpaši lielāka. Arī kaķenēm ar Vizbulīti jāiemācās sadzīvot. Tomēr par peles drošību Kristīne ir parūpējusies, viņas būrītis novietots uz ledusskapja, kur pūkainās murrātājas tam netiek klāt.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas