Neatrastas kapenes, faraonu kari un Kleopatras noslēpums: kāpēc Senā Ēģipte mūs aizrauj joprojām?
Zelta dārgumi, faraonu kapenes un piramīdas tuksneša vidū – Senā Ēģipte cilvēkus fascinē jau gadsimtiem. Taču tās vēsturē joprojām ir daudz neatbildētu jautājumu. Kas uzcēla pirmo piramīdu? Vai faraonu izslavētās uzvaras patiešām bija uzvaras? Un kur atdusas Kleopatra? Šiem noslēpumiem veltīta Viasat History īpašā dokumentālo filmu un seriālu programma, kas visu novembri skatāma darbdienu vakaros plkst. 20.50 un 23.00.
Imhoteps – pirmās piramīdas noslēpums
Aptuveni pirms 4700 gadiem Sakarā tika uzcelta faraona Džosera pakāpienu piramīda – pirmā zināmā Ēģiptes piramīda. Tās tapšana tradicionāli tiek saistīta ar Imhotepu, augstu amatpersonu faraona galmā.
Vēlāk Imhotepu godināja kā izcilu gudro un dziedniecības dievību. Taču, lai gan viņa vārds ir labi zināms, arheologiem joprojām nav izdevies droši noteikt viņa kapavietu. Iespējams, tā vēl nav atrasta, bet varbūt kapenes jau ir atklātas, tikai nav zināms, kam tās piederējušas.
Ramzess II – vai uzvara tiešām bija uzvara?
Ramzess II valdīja aptuveni 66 gadus un atstāja iespaidīgus pieminekļus, kuros attēlots kā varens karotājs.
Viens no slavenākajiem notikumiem viņa valdīšanas laikā bija Kadešas kauja pret hetiem ap 1274. gadu pirms mūsu ēras. Ēģiptiešu uzrakstos tā aprakstīta kā spoža Ramzesa uzvara, taču vēsturnieki uzskata, ka neviena no pusēm neguva izšķirošu pārsvaru.
Aptuveni 15 gadus vēlāk abas valstis noslēdza miera līgumu. Kadešas kauja atgādina, ka arī senatnē valdnieki prata veidot sev izdevīgu vēstures versiju.
Abu Simbela – tempļi, kurus izglāba no applūšanas
Ramzesa II laikā klintī izcirstajiem Abu Simbelas tempļiem 20. gadsimtā draudēja applūšana Asuānas augstā dambja būvniecības dēļ.
Lai tos saglabātu, 20. gadsimta 60. gados UNESCO vadībā īstenoja vērienīgu glābšanas operāciju. Tempļus sadalīja lielos akmens blokos, pārvietoja uz augstāku vietu un tur no jauna samontēja.
Darbi tika pabeigti 1968. gadā, un tempļi joprojām ir apskatāmi, lai gan atrodas citā vietā nekā sākotnēji.
Kleopatra – kur atrodas viņas kapenes?
Kleopatra VII bija ne tikai viena no slavenākajām Senās Ēģiptes valdniecēm, bet arī prasmīga politiķe, kura centās saglabāt valsts neatkarību laikā, kad pieauga Romas ietekme.
Pēc sakāves cīņā pret Oktaviāna spēkiem viņa nomira 30. gadā pirms mūsu ēras. Viņas nāves apstākļi joprojām nav pilnībā skaidri, un arī kapenes nav droši identificētas.
Lai gan arheologi ir pētījuši vairākas iespējamās apbedījuma vietas, Kleopatras pēdējā atdusas vieta joprojām ir viens no Senās Ēģiptes neatrisinātajiem noslēpumiem.
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