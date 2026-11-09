Kāpēc britu detektīvseriāli mūs tik ļoti aizrauj? „Grāmattārps” atgriežas ar jauniem noslēpumiem
No Agatas Kristi radītā Erkila Puaro līdz „Midsomeras slepkavībām” – britu detektīvstāsti jau gadiem ir iecienīti arī Latvijā. Kāpēc mēs tos arvien skatāmies? Vai tā ir iespēja pašiem minēt, kurš ir vainīgais, spilgtie varoņi vai britu humors? Šo tradīciju turpina arī seriāls „Grāmattārps” (Bookish), kura otrā sezona no 11. novembra būs skatāma kanālā „Viasat Epic Drama”.
Kāpēc mums patīk meklēt vainīgo?
Labs detektīvstāsts ne tikai izklaidē, bet arī liek domāt līdzi. Kurš melo? Kāpēc kāds noklusē šķietami nenozīmīgu detaļu? Un vai cilvēks, kurš met vismazāko aizdomu ēnu, patiesībā kaut ko neslēpj?
Iespēja pašam šķetināt noziegumu ir viens no iemesliem, kāpēc detektīvseriāli tā aizrauj. Skatītājs kopā ar izmeklētāju vērtē aizdomās turamos, meklē sakarības un cenšas atrast vainīgo, pirms tas atklājas ekrānā.
Britu detektīvi Latvijā ir iecienīti jau sen. Televīzijas skatītāji gadiem sekojuši inspektora Bārnabija, Veras un citu izmeklētāju gaitām. Šajos seriālos svarīga ir ne tikai slepkavības izmeklēšana, bet arī vide, cilvēku savstarpējās attiecības un noslēpumi, kas slēpjas aiz šķietami mierīgas ikdienas.
Grāmattirgotājs, kurš pamana vairāk nekā policija
Šo tradīciju turpina arī „Grāmattārps”, kura darbība risinās 1946. gada Londonā. Pilsēta vēl atgūstas no kara, bet ekscentriskais grāmatveikala īpašnieks Gabriels Buks, kuru atveido Marks Getiss, līdztekus grāmatu tirgošanai palīdz policijai izmeklēt sarežģītus noziegumus.
Bukam ir izcila atmiņa, plašas zināšanas un spēja pamanīt detaļas, kuras citiem paslīd garām nemanītas. Viņam piemīt arī savdabīga humora izjūta, un viņš ne vienmēr uzskata par vajadzīgu ievērot pieklājības normas.
Seriāla radītājs un galvenās lomas atveidotājs Marks Getiss ir arī viens no populārā britu seriāla „Šerloks” autoriem. „Grāmattārpā” viņš pievērsies klasiskam detektīvstāstam, kurā svarīgāka par pakaļdzīšanos ir atjautība un spēja izprast cilvēkus.
Jaunajā sezonā – spiritisms, aizdomīga atzīšanās un ceļojums uz Vāciju
Otrajā sezonā Gabrielu Buku gaida trīs jaunas krimināllietas.
Pirmā saistīta ar spiritisma seansu un noslēpumaino mediju Haroldu Snīdu. Citā lietā kāds gados vecs Londonas drēbnieks vēlas atzīties slepkavībā, taču pierādījumi liecina, ka noticis kas daudz sarežģītāks.
Savukārt trešā izmeklēšana Buku un viņa palīgu Džeku aizved uz pēckara Vāciju. Ziemassvētku laikā viņi nonāk pilī, kuras iemītniekiem ir ne mazums noslēpumu. Ceļojuma gaitā atklājas arī jaunas detaļas par Džeka ģimenes pagātni.
Līdztekus izmeklēšanām turpinās arī paša Buka stāsts. Viņa neparastā laulība ar Trotiju sagādā jaunus sarežģījumus, un arvien grūtāk kļūst nosargāt arī viņa paša noslēpumus.
Otrajā sezonā atkal redzēsim Poliju Vokeri un Konoru Finču, bet vieslomās piedalās Miranda Ričardsone, Džeisons Votkinss un Rūperts Greivss.
Otrajā sezonā ir sešas sērijas – katrai no krimināllietām veltītas divas sērijas.
Varbūt tieši tāpēc britu detektīvstāsti nezaudē savu pievilcību – tie ļauj skatītājiem ne tikai sekot izmeklēšanai, bet arī pašiem mēģināt atrisināt noziegumu. Nereti izšķiroša izrādās detaļa, kas sākumā šķitusi pavisam nenozīmīga.
Britu detektīvseriāla „Grāmattārps” otrās sezonas pirmizrāde kanālā Viasat Epic Drama – 11. novembrī plkst. 22.00. Turpmāk seriāls būs skatāms katru trešdienu plkst. 22.00.
Plašāka informācija par kanāla raidījumiem un aktuālo televīzijas programmu pieejama vietnē https://viasatepicdrama.com/lv/.