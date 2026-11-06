Pētera Vaska fonds aicina uz tradicionālo Ziemassvētku labdarības koncertu “Gaismas saukšana”
Tieši Ziemas saulgriežos, 21.decembrī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Saulcerītes zālē izskanēs Pētera Vaska fonda rīkotais tradicionālais Ziemassvētku labdarības koncerts “Gaismas saukšana”.
Šogad koncertā piedalīsies četras talantīgas mākslinieces: Kristīne Matvejeva (mecosoprāns), Anna Gāgane (klarnete), Magdalēna Geka (vijole) un Aurēlija Šimkus (klavieres). Koncertā iegūtie līdzekļi tiks ziedoti jaundarbu pasūtinājumiem un latviešu kamermūzikas turpmākajai attīstībai.
Šajā skaistajā ziemas vakarā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Saulcerītes zālē izskanēs Pētera Vaska fonda pasūtinātā latviešu komponistu kamermūzika: Pētera Vaska “Baltā ainava”, Ingmara Zemzara “Trīs Aspazijas dzejoļi”, Santas Ratnieces “Mirdzums”, Imanta Zemzara “Balss”, Evijas Skuķes “Trīs Mīlestības dziesmas”, Platona Buravicka “Eņģeļa skatiens”, Aurēlijas Šimkus “Gaismas nākšana”, Georga Pelēča “Ne gudrība, ne dusmas nenāk prātā”, kā arī Ziemassvētku dziesmas (aranžējusi Magdalēna Geka).
“Koncerta nosaukums “Gaismas saukšana” šajā gada tumšākajā laikā mums skaisti atgādina, ka, pat ja tā nešķiet, gaisma ir mums pavisam tuvu un apkārt. Tāpēc esam izvēlējušies šo ziemas vakariem tik ļoti atbilstošo koncerta programmu, kura ir ļoti gaiša un filozofiska,” pauž koncerta rīkotāji.
Mecosoprāns Kristīne Matvejeva absolvējusi “Konzertexamen” operdziedāšanas programmu Hamburgas Mūzikas un teātra augstskolā, kā arī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, pilnveidojot savu māksliniecisko meistarību studijās Luidži Kerubīni Mūzikas konservatorijā Florencē un “Joaquín Rodrigo” Augstākajā mūzikas konservatorijā Valensijā. Vienlīdz pārliecinoši jūtoties gan klasiskajā operā, gan Lied, gan laikmetīgajā mūzikā, Kristīne savā sniegumā apvieno vokālo elastību, dramatisko izteiksmi un interpretācijas, un dziedātāja regulāri sadarbojas ar komponistiem un ansambļiem visā Eiropā, atskaņojot jaunus un nesen radītus darbus. 2026./2027. gada sezonā Kristīne debitēja Ķīles teātrī Leonarda Eversa jauniešu operas “Atman!” titullomā operas pasaules pirmizrādē vācu valodā, un sadarbību ar Ķīles teātri dziedātāja turpinās visu sezonu. Savukārt 2025.gadā Kristīne Matvejeva saņēma speciālbalvu par labāko Jāzepa Vītola dziesmas interpretāciju 5.Starptautiskajā Jāzepa Vītola vokālistu konkursā Rīgā, bet 2026. gadā viņai tika piešķirta R. Vāgnera stipendija no Riharda Vāgnera Stipendiju fonda, kas saistīts ar Baireitas festivālu. Kristīne uzstājusies gan Hamburgā, Elbas filharmonijā, gan Laeiszhalē, gan kā koriste piedalījusies Latvijas Nacionālās operas iestudējumos.
Klarnetiste Anna Gāgane kopš 2019.gada oktobra ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra klarnešu grupas koncertmeistara vietniece un darbojas kā mācībspēks Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Līdztekus spēlei orķestrī Anna iesaistās dažādos orķestra un kamermūzikas projekto, pirmatskaņo jauno komponistu darbus un regulāri uzstājas kā kamermūziķe un soliste Latvijā, Vācijā, Šveicē un citviet. Klarnetiste guvusi panākumus vairākos starptautiskos konkursos, tai skaitā bijusi divkārtēja laureāte un speciālās balvas ieguvēja Jurjānu Andreja Starptautiskajā koka pūšaminstrumentu konkursā, saņēmusi “Lielo mūzikas balvu 2018” kategorijā “Jaunais mūziķis”, kā arī novērtēta ar Šveices izcilības stipendiju.
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Pianiste Aurēlija Šimkus klavierspēli apguvusi Dārziņskolā pie profesora Sergeja Osokina. Kopš 2017.gada studējusi Ķelnes Mūzikas un dejas augstskolā pie prof. Klaudio Martinesa Mēnera, kā arī Zviedrijā pie prof. Jūlijas Mustonenas-Dālkvistas. Kopš 2023. gada Aurēlija meistarību papildinājusi Itālijā pie maestro Ingrīdas Fliteres un Hanoverē pie profesora Arie Vardi. Savas karjeras laikā mūziķe piedalījusies festivālos “Interlaken Classics”, “Next Generation Festival”, “Kisingenes vasara”, Kurta Veila festivālā, Bonnas Šūmaņa festivālā, festivālā “Rītdienas meistari” u.c. Viņa ir uzstājusies kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, Kauņas filharmonisko orķestri, Valsts akadēmisko kori “Latvija”, Anglijas kamerorķestri, Varšavas simfonisko orķestri, Dortmundes filharmonisko orķestri, Gruzijas kamerorķestri, kamerorķestri “Orpheum”, Reinzemes-Pfalcas filharmonisko orķestri u.c.
Vijolniece Magdalēna Geka ir viena no spožākajiem un aktīvākajiem jaunās paaudzes latviešu mūziķiem un plaši koncertē visā Eiropā kā soliste, kamermūziķe un orķestra koncertmeistare. Viņa ir Lielās Mūzikas Balvas laureāte kategorijā “Par izcilu darbu ansamblī” 2025.gadā, bet iepriekš izpelnījusies nominācijas kategorijās “Gada jaunais mākslinieks” 2014.gadā un “Par izcilu interpretāciju” 2020.gadā. Mūziķe saņēmusi arī prestižās Vācijas skaņu ierakstu balvas “Opus Klassik” nominācijas trīs kategorijās 2022.gadā, tostarp kategorijā “Gada jaunais mākslinieks” par izdevniecības “Skani” izdoto Maijas Einfeldes vijoļsonāšu albumu duetā ar pianisti Ivetu Cālīti. Kopš 2022.gada pavasara viņa ir izcilā franču kvarteta “Akilone” pirmā vijole, bet kopš 2024.gada janvāra – Valsts kamerorķestra “Sinfonietta Rīga” koncertmeistare.