Viņi lika miljoniem skatītāju noticēt īstai mīlestībai...
Slavenības
Ārzemju zvaigznes
Šodien 05:05
Viņu mīlas stāstiem sekoja miljoni: kas noticis ar 90. gadu romantisko filmu slavenākajiem aktieriem?
Deviņdesmitie gadi bija romantisko filmu zelta laikmets, kad miljoniem skatītāju visā pasaulē juta līdzi neaizmirstamiem mīlas stāstiem, bet to galveno lomu atveidotāji kļuva par īstām Holivudas ikonām.
Džūlija Robertsa, Ričards Gīrs, Mega Raiena, Leonardo Dikaprio un citas Holivudas zvaigznes lika skatītājiem smieties, raudāt un noticēt, ka patiesa mīlestība eksistē. Taču kopš šo filmu pirmizrādēm pagājušas jau vairākas desmitgades.
Kā šajā laikā mainījusies slaveno aktieru dzīve, kuri joprojām gozējas Holivudas prožektoru gaismā, bet kuri izvēlējušies pavisam citu ceļu?