Izvarošanā par vainīgu atzītais Rasels Brends pirmo nakti cietumā aizvadījis pārbijies un bez vakariņām
Britu aktieris un komiķis Rasels Brends, kurš atzīts par vainīgu izvarošanā un trīs seksuālas vardarbības gadījumos, aizvadījis savu pirmo nakti aiz restēm. Kā vēsta britu mediji, 51 gadu vecais aktieris bijis pamatīgi pārbijies, turklāt viņam nācies samierināties ar cietuma ikdienu, tostarp nebaudāmām vakariņām.
Jauns.lv jau vēstīja, ka 5. novembrī, Londonas Sautvorkas kroņa tiesa atzina Brendu par vainīgu vienas sievietes izvarošanā un trīs citu sieviešu seksuālā aizskaršanā. Noziegumi pastrādāti laikā no 2004. līdz 2009. gadam. Pēc sprieduma pasludināšanas aktieris tika apcietināts, bet galīgais soda mērs viņam tiks noteikts pirmdien, 9. novembrī.
Kā vēsta laikraksts "The Sun", pirmā nakts ieslodzījumā Brendam bijusi īpaši smaga. Pēc nogādāšanas cietumā viņam nācies iziet ierasto drošības pārbaudi, tostarp izģērbties, kā arī nodot personīgās drēbes un pārģērbties cietuma izsniegtajā apģērbā.
Aktierim izsniegts arī pirmās nakts nepieciešamo lietu komplekts, kurā ietilpst zobu birste, zobu pasta, tēja, piens, cepumi un citas ikdienā nepieciešamas lietas. Savukārt viņa pirmās vakariņas bijušas mikroviļņu krāsnī uzsildīts ēdiens, ko laikraksta avoti raksturojuši kā praktiski neēdamu.
"Pirmā nakts cietumā jebkuram cilvēkam ir biedējoša, un Brends bija pārbijies. Viņam tas būs milzīgs šoks," atklājis kāds informācijas avots.
Tiek ziņots, ka Brends sākotnēji ievietots atsevišķi no pārējiem ieslodzītajiem un atrodas nepārtrauktā cietuma darbinieku uzraudzībā.
Vēl pirms vainu apliecinošā sprieduma pasludināšanas aktieris sievai Laurai Galaherei sacījis, ka viņu mīl. Savukārt, izdzirdot tiesas lēmumu, Brends ārēji gandrīz nav izrādījis emocijas, vien aizvēris acis.
Tiesnesis Džoels Benatans jau brīdinājis, ka aktierim jārēķinās ar ievērojamu cietumsodu. Brends tika attaisnots trīs citās apsūdzībās – divās par izvarošanu un vienā par nepiedienīga uzbrukuma mēģinājumu. Tikmēr policija turpina izmeklēt vēl divu sieviešu izvirzītās apsūdzības pret Brendu. Izmeklētāji arī aicinājuši atsaukties citas iespējamās cietušās.