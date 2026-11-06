Aktieris Džeimijs Fokss 58 gadu vecumā kļuvis par tēvu trešo reizi
Holivudas aktieris un “Oskara” balvas ieguvējs Džeimijs Fokss 58 gadu vecumā piedzīvojis priecīgu notikumu – pasaulē nācis viņa trešais bērns. Mazulis ir aktiera un viņa 31 gadu vecās draudzenes Elisas Hakstepas pirmais kopīgais bērns.
Ģimenes pieaugumu apstiprinājuši pārim pietuvināti avoti. Pagaidām ne aktieris, ne viņa draudzene publiski nav atklājuši jaundzimušā dzimumu, vārdu vai precīzu dzimšanas datumu.
Foksam jau ir divas meitas no iepriekšējām attiecībām – 32 gadus vecā Korina, kura dzimusi attiecībās ar Koniju Klainu, un 18 gadus vecā Anelīza, kuras māte ir Kristīna Grenisa.
Par to, ka aktieris un viņa draudzene gaida kopīgu bērnu, pirmo reizi kļuva zināms šā gada maijā. Lai gan pāris savas attiecības lielākoties centies sargāt no sabiedrības uzmanības, ziņas par grūtniecību ātri vien nonāca mediju uzmanības centrā.
Fokss un Hakstepa romantiski saistīti jau kopš 2022. gada. Abu attiecības gan nav bijušas bez sarežģījumiem – 2025. gada sākumā izskanēja ziņas par šķiršanos, tomēr vēlāk pāris attiecības atjaunoja.
Hakstepa bijusi līdzās aktierim arī vienā no viņa dzīves smagākajiem posmiem. 2023. gadā Fokss piedzīvoja nopietnas veselības problēmas – asinsizplūdumu smadzenēs, kas izraisīja insultu. Vēlāk aktieris atklāja, ka šajā laikā viņa dzīvība bijusi apdraudēta.
Pats Fokss iepriekš atzinis, ka doma par kļūšanu par tēvu gandrīz 60 gadu vecumā sākotnēji viņam radījusi šaubas. Tomēr viņu iedrošinājusi saruna ar Holivudas leģendu Alu Pačīno, kurš 2023. gadā 83 gadu vecumā kļuva par tēvu ceturto reizi.
Septembrī, viesojoties Džimija Kimmela sarunu šovā, Fokss ar sev raksturīgo humoru paziņoja, ka drīzumā atkal kļūs par tēvu. Aktieris arī iepriekš vairākkārt uzsvēris, cik nozīmīga vieta viņa dzīvē ir bērniem. Kā vienu no skaistākajām tēva lomas pieredzēm viņš minējis brīžus, kad meitas viņu sauc par tēti un priecājas par viņa ierašanos mājās.
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Fokss skatītājiem pazīstams ar lomām filmās “Rejs”, “Atsvabinātais Džango”, “Līdzinātājs” un “Zaļknābis”. Par mūziķa Reja Čārlza atveidojumu 2004. gada biogrāfiskajā filmā “Rejs” viņš saņēma Amerikas Kinoakadēmijas balvu kā labākais aktieris.