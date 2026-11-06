Amerikānis gada laikā kinoteātrī noskatās 1207 filmas un sasniedz pasaules rekordu
Kinomīlis no ASV Glenvuds Hoskins gada laikā kinoteātrī noskatījies 1207 filmas, tādējādi uzstādot jaunu Ginesa pasaules rekordu. Lai to paveiktu, 60 gadus vecais vīrietis kinoteātrī pavadīja gandrīz katru dienu, vidēji noskatoties 3,3 filmas dienā.
No 2024. gada aprīļa līdz 2025. gada aprīlim pensionārs regulāri apmeklēja kinoteātri “Regal Cinema” Pensilvānijas štatā. Viņam izdevās pārspēt iepriekšējo rekordu — 777 filmas, ko gada laikā kinoteātrī bija noskatījies amerikānis Zaharijs Svops.
Hoskins stāsta, ka katru dienu rūpīgi plānojis savu kinoteātra apmeklējumu, izpētot filmu seansus un cenšoties noskatīties pēc iespējas vairāk filmu. Filmu skatīšanos viņš sācis agri no rīta un to darījis līdz pat pusnaktij. “Man patika iespēja iziet no mājas, turklāt man vienmēr paticis izaicināt sevi un tiekties uz kādu mērķi. Esmu organizēts cilvēks, tāpēc man sagādāja prieku arī šī rekorda sasniegšanai nepieciešamā plānošana," viņš atzina.
Par šo izaicinājumu Hoskins uzzināja, internetā meklējot informāciju par Ginesa rekordiem. Viņa uzmanību piesaistīja divi no tiem — visvairāk reižu noskatītā viena un tā pati filma kinoteātrī un lielākais kinoteātrī gada laikā noskatīto filmu skaits. Pirmajā kategorijā rekords pieder amerikānim Ramiro Alanisam, kurš filmu “Zirnekļcilvēks: Mājupceļa nav" (Spider-Man: No Way Home) noskatījies 292 reizes.
Hoskins atzina, ka šo rekordu pārspēt viņam nebūtu izdevies, jo viņa iecienītajā kinoteātrī filmas ātri pazuda no lielajiem ekrāniem un nonāca straumēšanas platformās. Tāpēc viņš nolēma pārspēt viena gada laikā visvairāk noskatīto filmu rekordu.
Tā kā Pensilvānijā ziema izrādījās salīdzinoši maiga viņš varēja doties uz kinoteātri daudz biežāk un noskatīties krietni vairāk filmu, nekā sākotnēji bija cerējis. Visvairāk viņu saistīja animācijas filmas , iespējams, tādēļ, ka to hronometrāža parasti ir īsāka. Tāpat viņš labprāt skatījās komēdijas, īpašu prieku gūstot nevis no pašiem jokiem, ko bija dzirdējis jau neskaitāmas reizes, bet gan no tā, kā par tiem smejas zālē sēdošā publika. Starp filmām, kas viņu patīkami pārsteigušas, Hoskins minēja animācijas filmu “Mežonīgais robots” (The Wild Robot) un komēdijfilmu “Dedpūls un Vilknadzis” (Deadpool & Wolverine).
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Vīrieti aizrāva ne tikai ekrānā notiekošais, bet arī pati kinoteātra īpašā aura un ikdienas kņada. Ar laiku viņš tur kļuva par "savējo" , jo iedraudzējās gan ar darbiniekiem, gan vadību. Atsaucīgais personāls kļuva par viņa sabiedrotajiem, labprāt palīdzot atsijāt īsākās filmas, lai sirmais kungs varētu saplānot savu spraigo dienas seansu grafiku.
Arī finansiāli šis vaļasprieks izrādījās lētāks, nekā varētu domāt. Hoskinam bija kinoteātru tīkla “Regal” abonementa karte, kas par aptuveni 28 dolāriem mēnesī ļāva skatīties neierobežotu skaitu filmu. Lai ietaupītu, viņš ēdienu sagatavoja mājās un ieturēja maltītes starp seansiem. Savukārt brīvajos brīžos vīrietis devās izlocīt kājas, aktīvi soļojot ap kinoteātra ēku un tādējādi nodrošinot sev nepieciešamo fizisko slodzi. Kā atzīst pats rekordists, sēdēšana mājās pie televizora nekad nespēs aizstāt kinoteātra burvību.