Pēc 46 gadu pārtraukuma jaunā versijā atgriezīsies leģendārs detektīvseriāls
Pēc vairāk nekā četrām desmitgadēm uz televīzijas ekrāniem atgriezīsies leģendārais amerikāņu detektīvseriāls “The Rockford Files”, kas savulaik iemantoja milzīgu popularitāti. Televīzijas kanāls NBC atklājis jaunās versijas pirmizrādes datumu, bet galveno lomu tajā atveidos skatītājiem labi pazīstamais aktieris Deivids Boreanazs.
Jaunā seriāla pirmizrāde paredzēta 2027. gada 2. janvārī, uzreiz pēc NBC pārraidītās amerikāņu futbola spēles. Savukārt no 7. janvāra detektīvseriāls regulāri būs skatāms ceturtdienu vakaros. Nākamajā dienā pēc televīzijas pārraides sērijas būs pieejamas arī straumēšanas platformā “Peacock”.
Oriģinālais seriāls “The Rockford Files” televīzijā bija skatāms no 1974. līdz 1980. gadam, un tā galvenais varonis bija privātdetektīvs Džims Rokfords, kuru atveidoja aktieris Džeimss Gārners. Seriāls kļuva par vienu no sava laika populārākajām detektīvdrāmām un ieguva vairākas prestižās “Emmy” balvas.
Jaunajā versijā Rokforda lomā iejutīsies Deivids Boreanazs, kurš plašāku atpazīstamību ieguva ar lomām seriālos “Bafija pret vampīriem”, “Enģelis”, “Nozieguma skelets” un “SEAL Team”.
Jaunā “The Rockford Files” darbība norisināsies mūsdienu Losandželosā, saglabājot oriģinālā seriāla galveno ieceri. Stāsta centrā būs Džims Rokfords, kurš pēc ieslodzījumā pavadīta laika tiek atbrīvots no cietuma. Viņš ticis notiesāts par noziegumu, kuru patiesībā nav pastrādājis.
Cenšoties atjaunot savu reputāciju un atgriezties ierastajā dzīvē, Rokfords atsāk privātdetektīva darbu. Tomēr viņa vēlme atrisināt sarežģītas lietas un panākt taisnīgumu ātri vien piesaista gan vietējās policijas, gan organizētās noziedzības pārstāvju uzmanību.
Līdzās Boreanazam seriālā filmēsies arī Mihaela Makmanusa, Ilfeneša Hadera un Džekija Vīvere.
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Pie projekta strādā scenārists un izpildproducents Maiks Danielss, kurš iepriekš piedalījies populārā seriāla “Anarhijas dēli” veidošanā.
Oriģinālais “The Rockford Files” tika demonstrēts sešas sezonas. Par privātdetektīva Rokforda atveidojumu Džeimss Gārners saņēma piecas “Emmy” nominācijas un 1977. gadā ieguva balvu kā labākais dramatiskā seriāla aktieris.
Lai gan oriģinālā seriāla pārraidīšana noslēdzās 1980. gadā, tā varonis vēlāk atgriezās vairākās televīzijas filmās, kas tika uzņemtas no 1994. līdz 1999. gadam.
Gadu gaitā vairākkārt apspriesta iespēja atdzīvināt populāro detektīvstāstu, tomēr līdz šim iepriekšējie mēģinājumi nav vainagojušies ar jaunu seriālu.