Pēc vairāk nekā 400 gadiem atminēts nogrimuša kuģa atslēgas noslēpums
Kad 1583. gadā vētrā Velsas dienvidos nogrima kuģis "Ann Francis", tā krava pazuda zem smiltīm — kopā ar kādu misiņa atslēgu, kuras noslēpums jau gadiem nedeva miera pētniekiem.
1583. gada 28. decembrī no Spānijas Lielbritānijā atgriezās tirdziecības kuģis "Ann Francis", tomēr postošas vētras dēļ tas galamērķi tā arī nesasniedza. Kuģis Velsas dienvidos uzskrēja uz sēkļa un avarēja, kamēr tā krava pazuda jūras dzelmē.
Kuģa krava gadsimtiem ilgi palika paslēpta zem smiltīm, līdz 1999. gadā metāla detektora entuziasts Pīters Hjūzs netālu no Mārgeimas, Porttolbotā, smiltīs atrada senu monētu. “Tas bija sākums ceļojumam, kas ilga 21 gadu,” viņš norada.
Turpāko gadu laikā Hjūzs šajā apkārtnē atrada simtiem priekšmetu, tostarp Spānijas sudraba monētas un nelielu misiņa piekaramo atslēgu. Atslēga tika atrasta netālu no Spānijas sudraba monētām un diviem monētu atsvariem. Pētnieki pieļauj, ka tā varēja sargāt šos priekšmetus vai, iespējams, savulaik aizslēdza kādu lādi ar vērtīgām lietām, piemēram, dokumentiem vai audumiem. Kāds īsti bija atslēgas mērķis - nav zināms, jo daļa kuģa kravas līdz mūsdienām nav saglabājusies.
Hjūzs atslēgu centās atvērt gandrīz 20 gadus, grozot tās gredzenus un izmēģinot dažādas kombinācijas. “Es mēģināju to atslēgt apmēram 20 gadus, bet mani mēģinājumi bija nesekmīgi,” viņš sacīja. Jāpiemin, ka atslēgai ir četri grozāmi gredzeni ar sešiem burtiem uz katra, tātad iespējamas 1296 kombinācijas.
Pēc 20 gadu mēģinājumiem viņam palīgā nāca Velsas Nacionālā muzeja un Kārdifas universitātes speciālisti, kuri izmantoja mikrodatortomogrāfiju — tehnoloģiju, kas ļauj detalizēti izpētīt nelielu priekšmetu iekšpusi. Kārdifas universitātes pētnieks Deivids Viljamss sākumā šaubijās, vai skeneris būs piemērots šādam uzdevumam, tomēr pēc vairākiem mēģinājumiem viņiem izdevās atklāt pareizo kombināciju, lai atvērtu lādi — tie bija burti ANCE. “Biju pārsteigts, ka mums tiešām izdevās atminēt kodu,” sacīja Viljamss.
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Atradumu kopumu Hjūzs 2017. gadā nodeva Velsas Nacionālajam muzejam, un kopš 2026. gada jūlija tas apskatāms Svonsijas krastmalas muzejā. Kuratore Šjana Ailza uzsvēra, ka atslēga saglabājusies lieliskā stāvoklī un joprojām darbojas, lai gan joprojām nav zināms, ko tā savulaik sargāja. Kā norādīja kuratore, ir lietas, ko mēs, visticamāk, nekad vairs neuzzināsim — tostarp to, ko šis kods nozīmēja cilvēkam, kurš to izvēlējās.