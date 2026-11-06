Māris Mihelsons sācis dziedāt korī
Grupas "Prāta vētra" taustiņinstrumentālists Māris Mihelsons pievērsies arī kora dziedāšanai, pievienojoties Benjamiņu nama korim "Atpuhta".
Lai gan mūziķa ikdiena jau gadiem saistīta ar skatuvi un mūziku, dziedāšana korī sniedz pavisam citādu pieredzi. Vēlme dziedāt korī Mihelsonam bijusi jau sen, taču ilgu laiku tā arī palikusi tikai idejas līmenī. Par iespēju pievienoties jaunajam kolektīvam viņš uzzinājis no drauga un savas grupas menedžeres Aijas Auškāpas vīra Dāvja Auškāpa, kurš pastāstījis par tikko dibinātu kori un gaidāmo pirmo mēģinājumu. “Es teicu: “Ei, Dāvi, arī gribu!” Es tiešām gribēju, jo jau sen par to biju domājis,” atklāj "Prāta vētras" taustiņinstrumentālists. Koris dibināts vien 2025. gada vasaras nogalē, un šoruden kolektīvs atzīmē savu pirmo darbības gadu. Mārim šī nav pirmā pieredze koru dziedāšanā, skolas gados viņš dziedājis koros Jelgavā, taču pēc tam sekojusi ilga pauze. “Es lieliski jūtos, dziedot korī. Saprotu, ka neesmu baigi labais dziedātājs, tāpēc ir, kur tiekties un augt. Periodiski apmeklēju arī vokālās nodarbības, lai pilnveidotu savas prasmes.”
Vaicāts, ar ko kora dziedāšana atšķiras no citiem muzikālajiem projektiem, kuros viņš piedalījies, Mihelsons uzsver kopības sajūtu un iespēju būt daļai no kaut kā lielāka. “Man ļoti patīk, ka mēs esam tik daudzi un ka ar savām dziedāšanas prasmēm vai neprasmēm varu lieliski iekļauties vienā lielā skaņā. Pozitīvi ir arī tas, ka visiem, kuri izlēmuši pievienoties korim, ir līdzīgas vēlmes un mērķi. Neviens nav atnācis tāpat vien, visiem ir vēlme kopā labi padziedāt,” pauž mūziķis. Kora nosaukums Mihelsonam šķiet likumsakarīgs, lai gan pats viņš tā rašanās procesā nav bijis galvenais idejas autors. Nosaukums saistīts ar Benjamiņu namu, kur notiek mēģinājumi, kā arī ar vēsturisko žurnālu "Atpūta".
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Kora diriģents slaveno Mihelsonu neatpazīst
Kora diriģentam Jēkabam Bernātam pievienošanās jaunajam kolektīvam pašam bijusi iespēja uzņemties aizraujošu profesionālu izaicinājumu. Strādājot Latvijas Radio korī, viņš saņēmis piedāvājumu vadīt arī "Atpuhtu" un ar prieku to pieņēmis.
Taču viena no pirmajām tikšanās reizēm ar jaunajiem dziedātājiem palikusi atmiņā īpaši spilgti. Sākotnēji diriģents nevienu no topošajiem koristiem nav atpazinis, jo pats kolektīvs vēl tikai veidojies un uz mēģinājumiem ieradušies daudzi cilvēki. Arī Mihelsons atnācis bez iepriekšējas pieteikšanās, un diriģentam nav bijis ne jausmas, ka viņa priekšā ir viens no Latvijas populārākās grupas dalībniekiem. “Pašā sākumā valdīja diezgan liels haoss. Bija jānoklausās aptuveni 70 cilvēku, katram veltot apmēram 15 minūtes. Es neviena vārdus vēl nezināju. Kad atnāca Māris, mēs pirms noklausīšanās sākām sarunāties. Es viņam jautāju: “Kur es tevi esmu redzējis? Kā tevi sauc?” Jā, es viņu neatpazinu! Viņš man atbildēja: “Māris Mihelsons.” Un es nodomāju: “Ārprāts, skaidrs!” Tā bija diezgan amizanta situācija,” atceras diriģents un neslēpj, ka 25 gadu vecumā vadīt šāda sastāva kolektīvu ir izaicinājums.
Sapņo par Dziesmu svētkiem
Kora nākotnes plāni ir ambiciozi. Viens no tuvākajiem projektiem saistīts ar Emīliju Benjamiņu, kurai šogad aprit 145 gadi. Diriģents atklāj, ka novembra beigās pēc valsts svētkiem iecerēts viņai veltīts muzikāls projekts ar dziesmu un videoklipu. Viens no lielākajiem kora ilgtermiņa mērķiem ir dalība Dziesmu svētkos. Pašlaik kolektīvs darbojas bez valsts finansējuma un savus projektus īsteno pašu spēkiem, taču tas nav mazinājis dalībnieku entuziasmu. “Šobrīd esam 67 cilvēki, taču sastāvs svārstās aptuveni no 60 līdz 70 dziedātājiem. Dziedātāju līmenis ir dažāds – ir gan tādi, kuri ir tuvu profesionālam līmenim, gan cilvēki, kuriem šī ir pavisam jauna pieredze. Es visiem atgādinu, ka mēs visi kādreiz sākām no nulles. Dziedāt var iemācīties, un man kā diriģentam ir īpašs prieks redzēt, kā cilvēki progresē,” viņš uzsver, neslēpjot, ka ir koristi, kuri tik labi nepārzina notis.
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