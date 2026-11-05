Mūziķis Juris Kaukulis ēst gatavošanas prasmes guvis mantojumā no vecmāmiņas
Grupas "Dzelzs vilks" līderis un komponists Juris Kaukulis apliecina, ka radošums noder ne tikai mūzikā, bet arī virtuvē. Piedaloties šovā "Gandrīz ideālas vakariņas", mūziķis viesiem sarūpēja paša izraudzītu ēdienkarti ar neparastiem nosaukumiem – uzkodu "Sudas laivas", baraviku ēdienu "Sūnās esmu" un desertu "Vilka našķis".
Ēst gatavošana Jurim esot ierasta – viņš labprāt uzņem viesus, klāj galdu un pēc maltītes arī pats visu sakopj. Iespējams, šīs prasmes nākušas mantojumā no vecmāmiņas, kura bijusi “ļoti, ļoti atzīta pavāre”. Arī Kaukuļa paša ģimenē virtuves pienākumi sadalīti godīgi. “Mājās gatavoju gan es, gan sieva, kā kuram sanāk. Bieži vien arī bērni gatavo, turklāt viņiem dažkārt izdodas pat labāk nekā mums. Viņi daudz vairāk eksperimentē,” stāsta dziedātājs. Turklāt dēls cepot vienreizīgi garšīgu picu, ka tik garda pat Itālijā neesot ēsta.
Pirms viesiem visu izmēģina
Šovam Juris gatavojies nopietni: “Visus ēdienus, pirms pasniedzu viesiem, iepriekš mājās kārtīgi pagatavoju. Arī šoreiz divas dienas iepriekš izmēģināju, lai viss izdotos labi un saprastu, kā garšos.” Ģimene visus ēdienus atzinusi par labiem, tad nu mūziķis juties gatavs uzņemt pārējos dalībniekus. Taču pēdējā brīža ķibeles jau gadoties tāpat. “Gatavojot sēņu ēdienu, man tas nedaudz piedega,” atklāts ir Kaukulis. Turklāt pirmie viesi jau bija ieradušies, kamēr uzkodas vēl turpināja cepties. “Viss notika pēdējā brīdī, bet, manuprāt, izdevās,” viņš komentē.
Uzkodai Juris izvēlējās cukīni, ko papildināja ar dažādām sastāvdaļām, tostarp ķiploku, sieru un grieķu jogurtu. Ideja radusies, domājot par sezonāliem produktiem un to, kā no tiem pagatavot ko interesantu. “Izdomāt uzkodu man palīdzēja ģimene. Domāju, ko varētu pagatavot, un sapratu, ka šobrīd ir cukīni sezona. Nolēmu uz cukīni pamata likt dažādas piedevas un visu uzgrilēt.” Dziedātājam patīk, ka šo dārzeni iespējams pielāgot dažādām garšām. “Cukīni pats par sevi nav īpaši izteikts, taču, kad pievieno ķiplokus un citas sastāvdaļas, tas uzsūc visas garšas. Arī uz grila tas garšo ļoti labi,” uzskata Juris, iesakot citiem nebaidīties eksperimentēt ar pildījumu.
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Sēnes ar rudens garšu
“Pirms pāris nedēļām biju koncertā Iecavā, un tur bija neliela ēstuve, kurā pasniedza baravikas ar piedevām. Nogaršoju un domāju: es taču saprotu, kas tur ir! Tā bija tāda vecmodīga, mājīga garša – sēņu mērce ar kartupeļiem un gaļu,” atcerējās Juris. Lai gan viņš pats mēdz doties sēņot, šoreiz baravikas iegādājies veikalā. “Konsultējoties ar producentu, nolēmu aizbraukt uz veikalu un nopirkt baravikas tur, lai viss būtu droši un sertificēti. Gribēju būt pārliecināts, ka viesiem viss būs kārtībā,” skaidro dziedātājs.
Sēņu ēdiena pagatavošana gan izrādījusies sarežģītāka, nekā cerēts, un viena no ķibelēm bija nedaudz piedegušais ēdiens. Tomēr Juris uzskata, ka galarezultāts bijis izdevies. Viņam pašam ļoti garšo dažādi sautējumi. Īpaši iecienīts esot kartupeļu sautējums. “Rudenī rāceņu sautējums ir vienkārši dievīgs! Šogad arī gribētu tādu pagatavot, taču veikalos vēl neesmu atradis labus rāceņus.”
Deserts ar paša izdomātu recepti
Vakariņu noslēgumā Juris pasniedza desertu "Vilka našķis". Tā pamatā ir biezpiens, iebiezinātais piens, saldais krējums, citroni, žāvētas aprikozes, sviesta cepumi un ogas.
Deserta nosaukums saistīts ar dziedātāja simpātijām pret vilkiem. “Esmu diezgan liels vilku cienītājs. Ja kaut ko gatavoju, bieži izvēlos tieši šo desertu. Tajā ir ļoti daudz citrona sulas, tāpēc garša ir izteikta un svaiga.” Lai gan receptes pamatā ir grieķu citronu kūka, Juris to pārveidojis pēc savas gaumes. Šo versiju viņš radījis jau pirms aptuveni 20 gadiem, atsakoties no vairākām sākotnējās receptes sastāvdaļām un papildu cukura. “Pirmajā reizē, kad gatavoju pēc grieķu receptes, man tā šķita pārāk salda. Padomāju – kondensētajā pienā jau ir cukurs, kāpēc vēl likt klāt papildus? Šādi deserts ir skābenāks un vieglāks,” savus trikus izskaidro Kaukulis. Šis citronu našķis garšojis arī ģimenei, un radinieki nereti lūdzot viņam to pagatavot. Gadu gaitā tas kļuvis par vienu no dziedātāja iecienītākajiem pašgatavotajiem saldajiem ēdieniem.
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Mannas putra neiekaro sirdi
Lai gan Juris ir gatavs izmēģināt dažādas receptes, ir produkti un ēdieni, kas viņu nav pārliecinājuši. Viens no tiem ir mannas putra. “Bērnībā un skolas laikā mannas putru vispār nevarēju ciest,” viņš atzīst. Dziedātājs ir nogaršojis arī gliemežus un austeres, taču šie ēdieni nav kļuvuši par viņa iecienītākajiem. “Man parādīja, kā ēst austeres, bet neizbaudīju šo pieredzi tik ļoti, lai gribētu to atkārtot ar lielu entuziasmu.” Arī gaļa nav produkts, pēc kura mūziķis īpaši ilgojas. Lai gan viņš to ēd un ģimenē ir iespēja iegūt medījuma gaļu, Juris sevi neuzskata par lielu gaļas cienītāju. Vienlaikus viņš neplāno kļūt par veģetārieti. “Ja kādā dienā ķermenis teic, ka gribas steiku, tad tā arī ir steika diena! Taču man ļoti garšo dažādi dārzeņi un sautējumi,” atklāts ir mūziķis.
JURA ĒDIENKARTE
Uzkoda "Sudas laivas"
Sastāvs: cukīni, rīvmaize, ola, ķiploks, parmezāns, mocarella, grieķu beztauku jogurts, sāls, pipari, piparmētra, citrons.
Pamatēdiens "Sūnās esmu"
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Sastāvs: baravikas, jaunie kartupeļi, jaunie burkāni, sīpoli, sviests, saldais krējums, maize, ķiploks, lauru lapa, pipari, sāls.
Deserts "Vilka našķis"
Sastāvs: biezpiens, saldais krējums, iebiezinātais piens, žāvētas aprikozes, sviesta cepumi, mellenes, zemenes, piparmētra, citroni.
DESERTA RECEPTE
Sastāvs: kulinārijas biezpiens, saldais krējums, iebiezinātais piens, žāvētas aprikozes, sviesta cepumi, mellenes, zemenes, piparmētra, citroni.
Pagatavošana:
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Pirmais solis ir sajaukt kulinārijas biezpienu kopā ar iebiezināto pienu. Klāt pievieno citronu sulu. Atsevišķi sakuļ putukrējumu bez cukura. Atsevišķā traukā sasmalcina sviesta cepumus, apgrauzdē valriekstus. Atsevišķi sablendē ogas, kas šoreiz ir zemenes un mellenes. Sagriež izmērcētas aprikozes un pievieno kopējai biezpiena masai. Noslēgumā pats svarīgākais – skaisti sapildīt. Drupinātu cepumu un valriekstu kārta, tad seko baltā masa, pēcāk blendētas ogas. Šo pasākumu veic divas reizes viena trauciņa ietvaros.