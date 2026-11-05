"M.E.K.A." kopā ar Valteru Pūci un draugiem Latvijai velta dziesmu "Līdz dzelmēm"
Latvijas rokmūzikas grupa "M.E.K.A." laiž klajā jaunu singlu "Līdz dzelmēm" - emocionālu veltījumu Latvijai, kurā roka enerģija savijas ar čella, klavieru un kora skanējumu.
Dziesmas ierakstā grupai pievienojušies čellists un "Dagamba" līderis Valters Pūce, pianists Matīss Žilinskis un Agitas Rimšēvičas vadītais "Jasmīnas koris".
Dziesmas “Līdz dzelmēm” pamatā ir "M.E.K.A." vokālista Ata Zviedra radītā muzikālā ideja un teksts. Tie tapuši neilgi pēc viņa dalības rokoperas “Lāčplēsis” titullomā, kad uz skatuves piedzīvotās emocijas raisījušas īpaši spēcīgu piederibas sajūtu Latvijai. "Pēc rokoperas "Lāčplēsis" uzveduma "Arēnā Rīga" sajutu īpašu saikni ar Latviju un vēlmi šīs emocijas ietērpt dziesmā. Tekstu uzrakstīju dažu minūšu laikā, un pēc stundas bija gatavs arī dziesmas muzikālais pamats. “Līdz dzelmēm” man nozīmē beznosacījuma mīlestību pret Latviju – sajūtu, ko var piedzīvot, esot tuvāk mūsu zemei, klausoties upes šalkoņā un lapu čaboņā, elpojot svaigu jūras gaisu, dāvājot kādam pļavas ziedu klēpi un priecājoties par mūsu talantīgo tautu”, stāsta Atis Zviedris.
Sākotnēji iecerēta kā personisks muzikāls vēstījums, dziesma ieguvusi plašāku vērienu, kad tās ierakstā iesaistījušies arī citi mūziķi. “Esam patiesi priecīgi, ka dziesmas ierakstā mūsu enerģiskajam rokam pievienojās Valtera Pūces čells, Matīsa Žilinska klavieres un “Jasmīnas kora” balsis. Ierakstīt dziesmu Latvijai kopā ar tik talantīgiem mūziķiem ir sapņa piepildījums”, atzīst grupas "M.E.K.A." dalībnieki.
Dziesmai “Līdz dzelmēm” tapis arī videoklips, kura veidošanā iesaistījusies kinorežisore Dace Pūce. Viņai šis ir pirmais patriotiskas ievirzes mūzikas video, kurā personiskās izjūtas par dzimteni savijas ar dziesmas vēstījumu. “Jo vairāk iepazīstu Latvijas vēsturi, jo stiprāka kļūst mana piederības sajūta un patriotisms. Dziesmas tekstā sadzirdēju šo pašu stīgu – mīlestību pret savu zemi un apziņu, ka Latvija ir mūsu mājas. Šajās trijās minūtēs centos ielikt visu savu mīlestību pret dzimteni, mājām un identitāti. Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur koki, jūra, upes un pati zeme tevi patiesi gaida mājās. To īpaši sajūtu ikreiz, kad šeit atgriežos”, stāsta Dace Pūce.