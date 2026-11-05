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Šodien 14:44
"Nākamgad jāprecas!" - šovu zvaigzne Magone izziņo pārsteidzošus jaunumus mīlas dzīvē
Šovā “Slavenības. Bez filtra” tikšanās laikā ar draudzeni Ilvu Magone dalās jaunākajos notikumos gan dzīvē, gan sirdslietās. Izrādās, viņas uzmanību iekarojuši veseli divi pielūdzēji, nu sieviete nonākusi neapskaužamā situācijā – jāizlemj, kuram dot priekšroku.
Magone atzīst, ka abi vīrieši viņu piesaista ar atšķirīgām īpašībām. Vienam piemīt tas, kā pietrūkst otram, tāpēc izvēle nebūt nav vienkārša. “Vai nu lemj ar prātu un ar praktisko pusi, vai ar dvēseles pusi,” viņa prāto, atzīstot, ka šī dilemma liek pamatīgi pārdomāt savas vēlmes.
Tomēr Magone raugās nākotnē visai optimistiski un jau paziņo, ka nākamgad viņai esot jāprecas. Atliek tikai atrisināt vienu būtisku jautājumu – kurš no abiem pielūdzējiem kļūs par viņas izredzēto?
Magone uzstājas kopā ar "Bermudu divstūri"
Magone un "Bermudu divstūris" puiši "Tet studio" ballītē.