Slavenības
Šodien 11:11
"Aizver muti!" Aija Andrejeva Taivānā aizrāda kolēģim Denisam Stepanovam
Šovā “Četri uz koferiem” pirmās vakariņas Taivānā reperim Denisam Stepanovam sākās ar nepatīkamu pārsteigumu – norēķināties ar bankas karti nebija iespējams, tāpēc nācās meklēt bankomātu. Taču svešās rakstu zīmes un nesaprotamās izvēlnes pārvērta naudas izņemšanu par īstu pacietības pārbaudījumu.
“Es tur pusstundu stāvu un nesaprotu tos hieroglifus un kā izņemt naudu,” piedzīvoto atceras Deniss, kuram kādā brīdī jau gribējies izgāzt dusmas uz pašu bankomātu. Beigu beigās skaidra nauda tomēr iegūta, un vakariņas var turpināties. Taču, atgriezies pie ceļabiedriem, Deniss ar savu skaļo runāšanu neapzināti pārkāpj vietējās uzvedības normas. Aija Andrejeva viņu pat pārtrauc ar tiešu aizrādījumu: “Aizver muti!”
Izrādās, Taivānā skaļa runāšana pie galda un sabiedriskās vietās nav pieņemama, lai gan ir kāda cita ikdienas darbība, ko vietējie nebūt necenšas darīt klusumā. Šī atšķirība ceļotājiem kļūst par vēl vienu neparastu kultūras atklājumu.