Latvijas čempions vesera mešanā Noa Kristians Jirgens par latviskajām saknēm, auksto zupu un olimpiādi
Šovasar pašmāju vieglatlētikā spēcīgi sevi pieteica jauns vārds – tikai īsu brīdi pirms sacensībām saņēmis jauno pasi, par Latvijas čempionu vesera mešanā kļuva latviešu izcelsmes amerikānis Noa Kristians Jirgens.
1997. gadā ASV dzimušais sportists pērn ieguva Latvijas pilsonību un saka: “Esmu laimīgs beidzot atgriezties pie savām saknēm. Plānoju iemācīties latviešu valodu, mans tētis arī mācās.” Par iespēju kādreiz startēt Latvijas izlases sastāvā viņš domājis jau sen. “Latvijas pārstāvēšana sportā ir bijis mans sapnis kopš bērnības. Kad vēl savā pagalmā mācījos mest disku, iztēlojos sevi olimpiskajās spēlēs un vienmēr pārstāvēju Latviju,” stāsta Jirgens. Viņš uzsver, ka ASV sportistu vidū konkurence ir milzīga – nokļūšana olimpiskajās spēlēs no šīs valsts būtu ļoti, ļoti sarežģīta. Tieši tāpēc iespēja pārstāvēt Latviju viņam šķiet nozīmīgāka. “ASV katru gadu olimpiskajās spēlēs piedalās ļoti daudz sportistu. Man šķita, ka pārstāvēt Latviju olimpiskajās spēlēs būtu kaut kas īpašs – būt vienam no nedaudzajiem. Man tas ir daudz vērtīgāk,” viņš skaidro.
Zelts kā ģimenes stāsta turpinājums
Latvijas čempionāta zelta medaļa Noa ir daudz vairāk nekā tikai kārtējā trofeja. “Es tam biju strādājis aptuveni 15 gadus. Man patiešām šķita, ka šis brīdis savienoja mani ar manām saknēm un palīdzēja pilnībā pieņemt savu latvisko identitāti,” saka Jirgens. Viņš atzīst, ka sajūtu, ko piedzīvojis pēc uzvaras, vārdos grūti aprakstīt. “Zinu, ka mana ģimene un mani senči nevarētu ar mani lepoties vairāk. Tas bija pilna apļa noslēgums,” domā sportists.
Noa latviskās saknes nāk no tēva puses. Viņa vectēvs Andrejs Jirgens piedzima bēgļu nometnē Štutgartē pēc Otrā pasaules kara. Ģimene, lai izvairītos no padomju okupācijas, no Latvijas nakts vidū aizbēgusi, līdzi paņemot vien divas kastes ar mantām. Nometnē viņi nodzīvoja sešus gadus, pēc tam vecvecmāmiņa Lucija, vectēva brālis Mārtiņš un vectēvs Andrejs devās uz ASV. Savukārt Noa vecvectēvs Aleksandrs Vācijā palika vēl piecus gadus, jo slimoja ar tuberkulozi.
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Mācās valodu
Noa apņēmies apgūt latviešu valodu. Viņš mācās ar lietotņu palīdzību, cenšas latviski sarunāties ar savām latviešu draudzenēm Kristu un Evelīnu. Lasīt latviski protot diezgan labi, taču grūtības sagādā izruna un vārdu locīšana. “Visgrūtāk ir tas, ka man nav neviena, ar ko ikdienā runāt latviski. Visvairāk man palīdzēja tas, ka Krista un Evelīna man uzdāvināja latviešu lamuvārdu grāmatu, kurā māca tādas frāzes kā “čau, Rasma”,” smej Jirgens. Viņa tēvs Metjū arī mācās latviešu valodu. Viņš strādā naftas pārstrādes rūpnīcā Makfersonā, bet pirms tam 20 gadus vidusskolā mācīja vēsturi un pasaules ģeogrāfiju. Noa vecāki dzīvo fermā, tuvākais kaimiņš atrodas aptuveni piecu kilometru attālumā, un ģimene audzē gaļas liellopus – parasti no desmit līdz divdesmit. Noa mamma Melisa ir medmāsa kaimiņpilsētā. Vecāki iepazinās, studējot universitātē Kanzasā, un šogad atzīmējuši kāzu 33. gadadienu.
Ceļš līdz 70 metriem nebija viegls
Noa pirmā specializācija bija diska mešana. Nopietnas sportista karjeras turpinājums tobrīd nemaz nešķita paredzams, viņš dienēja ASV Jūras spēkos un apsvēra iespēju pēc sportošanas kļūt par treneri vidusskolā. Viss mainījās pēc sarunas ar treneri Glenu Maketī. “Es neizvēlējos vesera mešanu, tā izvēlējās mani. Glens man teica: “Domāju, ka tu varētu labi mest veseri.” No tā brīža pilnībā nodevos šai disciplīnai,” atceras Jirgens.
Sportista izaugsme nebūt nav bijusi strauja. Pirmajā mēnesī pēc pievēršanās vesera mešanai viņš sasniedza 50 metrus, bet pēc sešiem mēnešiem – jau 55 metrus. Lai rezultātu uzlabotu līdz 60 metriem, viņam bija nepieciešami vēl četri gadi. “Tas būtu iemesls lielākai daļai cilvēku padotos. Es arī apsvēru iespēju pēc universitātes beigt sportot,” atzīst Noa. Tomēr viņš nepadevās.
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Latvijā jūtas kā mājās
Lai arī Noa uzaudzis otrpus Atlantijas okeānam, Latvija viņam nav sveša. Šeit dzīvo plašs radu loks – Rīgā, Valmierā, Siguldā un citviet. Jau bērnībā viņš kopā ar ģimeni devās uz Viskonsinu ciemos pie radiem, kuri bija dzimuši Latvijā. Īpaši spilgtā atmiņā viņam palikuši kopīgie Jāņi un briežu medības. Arī Latvijā viņš saticis radiniekus, kuri viņu uzņēmuši atplestām rokām. “Katru gadu cenšos Latvijā pabūt nedaudz ilgāk nekā iepriekšējā gadā. Kad mana sportista karjera būs beigusies, plānoju šeit pavadīt vēl vairāk laika un ceru kādu dienu pārcelties uz Latviju,” atklāj Noa. Pēc uzvaras Latvijas čempionātā viņš arī kārtīgi izbaudīja vietējo virtuvi – pirmā maltīte pēc zelta medaļas izcīnīšanas bija aukstā zupa un griķi.
Sapņo par olimpisko stadionu
Latvijas čempiona tituls Jirgenam ir tikai viens no soļiem ceļā uz lielāku mērķi. Sportists vēlas pēc iespējas biežāk pārstāvēt Latviju starptautiskās sacensībās un izcīnīt medaļas. Viņa lielais sapnis ir 2028. gada olimpiskās spēles. “Ļoti vēlos piedzīvot to sajūtu, kāda rodas, atrodoties olimpiskajā stadionā pilnu tribīņu priekšā un sacenšoties tajā sporta veidā, ko mīlu visvairāk,” saka Noa. Viņš apzinās, ka laiks sportā nav bezgalīgs, tāpēc tuvākajos gados vēlas izmantot katru iespēju attīstīties. Pēc sportista karjeras beigām Noa plāno kļūt par treneri un savas zināšanas nodot nākamajai paaudzei.