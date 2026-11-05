Sabiedrībā pazīstami ļaudis pulcējas Andreja Ēķa jaunās filmas “Tumšā robeža” pirmizrādē
Rīgas kinoteātrī "Forum Cinemas Centrs" trešdien pirmizrādi piedzīvoja režisora Andreja Ēķa spēlfilma "Tumšā robeža".
Vēsturisku spiegu drāmu cienītāji pulcējas uz Andreja Ēķa spēlfilmas "Tumšā robeža" pirmizrādi. FOTO
Rīgas kinoteātrī "Forum Cinemas Centrs" trešdien pirmizrādi piedzīvoja režisora Andreja Ēķa spēlfilma "Tumšā robeža".
Spēlfilmas darbība norisinās 1938. gadā. Uz pierobežas pilsētu slepenā misijā tiek nosūtīts Latvijas pretizlūkošanas virsnieks Baltais. Žurnālista aizsegā kā Ilmārs Blanks viņš cenšas atgūt valsts drošībai nozīmīgu informāciju un atmaskot krievu aģentu.
"Tumšās robežas" režisors ir Ēķis, scenārija autori ir Ivo Briedis un Viktors Duks, producenti ir Dita Cimermane un Jēkabs Reinis, operators ir Gatis Grīnbergs, oriģinālmūzikas autors ir Rihards Zaļupe.
Filmā lomas atveido tādi aktieri, kā, piemēram, Reinis, Kaspars Zvīgulis, Kaspars Znotiņš, Vilis Daudziņš, Elizabete Milta, Santa Breikša, Ivars Puga, Kristīne Belicka un Arturs Krūzkops.