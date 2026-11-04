Holivudas aktrises Heidenas Panetjēras nāves izmeklēšanā pielikts punkts
ASV Dienvidkarolīnas štata policija pabeigusi izmeklēšanu aktrises Heidenas Panetjēras nāves lietā. Viņas pēkšņā nāve piecas dienas pirms 37. dzimšanas dienas šokēja daudzus.
Grīnvilas policijas pārvalde paziņojusi, ka izmeklēšana ir pabeigta pēc slēdziena, ka viņa mirusi nejaušas narkotiku pārdozēšanas rezultātā. “Pamatojoties uz tiesu medicīnas ekspertīzes biroja slēdzienu un izmeklēšanas rezultātiem, Heidenas Panetjēras nāve atzīta par nelaimes gadījumu. Grīnvilas policijas pārvalde ir pabeigusi izmeklēšanu,” teikts policijas paziņojumā.
Septembra beigās Grīnvilas apgabala tiesu medicīnas ekspertīzes birojs atzina Panetjēras nāvi par nelaimes gadījumu, taču izmeklētāji turpināja noskaidrot, vai 36 gadus vecā aktrise nebija iegādājusies nelegālas un, iespējams, viltotas narkotiskās vielas no tirgotāja Dienvidkalifornijā.
Panetjēra 16. augustā tika atrasta mirusi kādā dzīvoklī Grīnvilā. Septembrī varasiestādes paziņoja, ka aktrises nāvi izraisījis toksisks opioīda fentanila un citu narkotisko vielu maisījums. Panetjēras nāves izmeklēšanā bija iesaistījusies arī ASV Narkotiku apkarošanas pārvalde (DEA).
Grīnvilas policijas pārvaldes pārstāve seržante Diāna Munjosa (Diana Munoz) CNN norādīja, ka nevar komentēt, vai kāda cita tiesībaizsardzības iestāde joprojām izmeklē aktrises nāves apstākļus.
Kad Panetjēra tika atrasta, viņai bija apstājusies sirdsdarbība, un mediķiem neizdevās viņu atdzīvināt. Saskaņā ar CNN rīcībā nonākušo tiesu medicīnas eksperta ziņojumu aktrise tika atrasta, sēžot sakrustotām kājām un ar seju uz leju, viņas āda bija ieguvusi violetu nokrāsu. Aktrisi atrada divi vīrieši, kurus policija vēlāk identificēja kā Panetjēras draugu Braienu Hikersonu un viņa brāli Zaku. Viens no vīriešiem viņai ievadīja divas “Narcan” devas – medikamentu, ko izmanto opioīdu pārdozēšanas gadījumos. Kad sieviete joprojām nereaģēja, viņš piezvanīja neatliekamās palīdzības dienestam pa tālruni 911. Viens no vīriešiem apgalvoja, ka nav zinājis par Panetjēras nelegālo narkotiku lietošanu pēdējās dienās, taču, kā norādīts tiesu medicīnas eksperta ziņojumā, “viņa ļoti labi prata to slēpt”.
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Aktrise iepriekš bija publiski stāstījusi par grūtībām, ko piedzīvojusi, agrā vecumā iegūstot slavu, kā arī par cīņu ar garīgās veselības problēmām un atkarībām, kā arī pēcdzemdību depresiju. Šogad Panetjēra šīm problēmām pievērsās arī savos šā gada maijā izdotajos memuāros “This Is Me: A Reckoning” un publiski runāja par brāļa zaudējumu. Viņas brālis Džensens nomira 2023. gada februārī 28 gadu vecumā ar sirdskaiti.
Vēl 2026. gada maijā aktrise uzsvēra, ka lēmums savulaik uzticēt pilnu aizgādību pār meitu Kaju viņas tēvam, bijušajam pasaules čempionam boksā Volodimiram Kļičko, neesot nozīmējis atteikšanos no bērna. “Doma, ka kāds varētu uzskatīt, ka es vienkārši atdevu savu bērnu un ar to biju mierā, ir sirdi plosoša. Tas nevarētu būt tālāk no patiesības,” viņa toreiz sacīja. Panetjērai un Kļičko meita Kaja piedzima 2014. gadā, bet pāris bija kopā no 2009. līdz 2011. gadam, bet atjaunoja attiecības 2013. gadā. Pēc pieciem gadiem Panetjēras māte apstiprināja, ka viņi vairs nav pāris, taču saglabājuši draudzīgas attiecības. 2018. gadā Kļičko ieguva pilnu aizgādniecību pār meitu, bet māte turpināja viņu bieži apciemot.
Heidena Panetjēra kļuva pazīstama jau bērnībā, bet plašāku atpazīstamību ieguva ar Klēras Benetas lomu populārajā seriālā “Izredzētie: Pasauli glābjot”. Vēlāk viņa spēlēja seriālā “Nešvila”, filmās “Atceries Titānus”, “Ledus princese” un šausmu filmu franšīzē “Kliedziens”.