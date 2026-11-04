93 gadu vecumā miris leģendārais erotisko filmu režisors Tinto Brass
93 gadu vecumā mūžībā devies leģendārais itāļu kinorežisors Tinto Brass, kurš pasaules atpazīstamību ieguva ar savām provokatīvajām erotiskajām filmām, tostarp "Kaligula", "Kitijas salons", "Miranda" un "Paprika".
Itāļu režisors miris trešdien, 4. novembrī, ap plkst. 10.30 Romā. Par viņa nāvi paziņojusi dzīvesbiedre Katerīna Varci un bērni Bonifācio un Beatrise.
Nāves cēlonis pagaidām nav atklāts, taču pēdējos mēnešos režisora veselības stāvoklis bijis smags. Ģimene norādījusi, ka atvadīšanās ceremonija notiks šaurā tuvinieku lokā.
Tinto Brass, īstajā vārdā Džovanni Brass, piedzima 1933. gada 26. martā Milānā. Savu karjeru kinoindustrijā viņš sāka pagājušā gadsimta 60. gados, sākotnēji pievēršoties avangarda un eksperimentālajam kino. Viņa agrīnie darbi izpelnījās kritiķu atzinību, bet 1971. gada filma "La vacanza" saņēma Venēcijas kinofestivāla žūrijas balvu.
Tomēr vislielāko atpazīstamību režisoram atnesa erotiskās filmas, kuras viņš sāka veidot 70. gados. Viena no skandalozākajām bija 1979. gadā iznākusī vēsturiskā drāma "Kaligula", kurā piedalījās Malkolms Makdauels, Pīters O'Tūls un citas kinozvaigznes. Filma izraisīja plašas diskusijas atklāto seksuālo ainu un vardarbības dēļ, un vairākās valstīs saskārās ar cenzūras ierobežojumiem.
Brass savas karjeras laikā uzņēma arī tādas pazīstamas filmas kā "Kitijas salons", "Atslēga", "Miranda", "Paprika" un "Monella". Režisora pēdējā filma "Monamour" iznāca 2005. gadā.
Tinto Brass kino vēsturē iegājis kā viens no provokatīvākajiem režisoriem, kura darbi gadu desmitiem izaicināja sabiedrības morāles normas un cenzūru. Viņa filmas ne vien izraisīja skaļus skandālus, bet arī kļuva par erotiskā kino klasiku, savukārt pats režisors iemantoja slavu kā mākslinieks, kurš nebaidījās pārkāpt sava laika kino robežas. Pats Brass savulaik ironizēja, ka gandrīz vairāk laika pavadījis tiesas zālēs nekā aiz kinokameras.
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Neraugoties uz skandāliem, viņš kļuva par vienu no pazīstamākajiem Itālijas erotiskā kino pārstāvjiem, kura darbi atstājuši paliekošu iespaidu uz kino vēsturi.