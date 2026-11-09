Pirms karaļnama skandāliem viņa bija vienkārši seriāla aktrise: kā Megana Mārkla dzīvoja, pirms satika princi Hariju?
Šodien Saseksas hercogiene Megana Mārkla ir viena no apspriestākajām sievietēm pasaulē, kuras vārds regulāri parādās mediju virsrakstos. Taču pirms desmit gadiem viņas dzīve bija pavisam citāda. Vēl pirms iepazīšanās ar princi Hariju viņa bija šķīrusies aktrise, kura dzīvoja Kanādā, filmējās populārā televīzijas seriālā, rakstīja dzīvesstila blogu un apmeklēja spožas Holivudas ballītes. Atskatāmies uz laiku, kad topošā Saseksas hercogiene vēl tikai sapņoja par lieliem panākumiem un pat nenojauta, ka drīzumā kļūs par britu karaliskās ģimenes locekli.
Reičela Megana Mārkla piedzima 1981. gada 4. augustā Losandželosā. Viņas māte Dorija Raglenda strādāja sociālās aprūpes jomā un pasniedza jogu, savukārt tēvs Tomass Mārkls bija televīzijas apgaismojuma režisors. Taču jau no mazotnes viņa bija cieši saistīta ar izklaides industriju. Pēc skolas viņa bieži devās pie tēva uz darbu, kur varēja vērot televīzijas seriālu uzņemšanu.
Īpaši daudz laika viņa pavadīja populārā amerikāņu komēdijseriāla "Precējies. Ir bērni" filmēšanas laukumā. Vēlāk Megana atcerējās, ka desmit gadus pēc skolas regulāri uzturējusies šī seriāla uzņemšanā. Tā bija visai neparasta vide meitenei, kura ikdienā apmeklēja katoļu skolu.
Lai gan viņas tēvs strādāja televīzijā, tas nebūt nenozīmēja, ka pašai Meganai ceļš uz Holivudas slavu būs viegls. Pēc vidusskolas absolvēšanas viņa iestājās Ziemeļrietumu Universitātē Ilinoisā, kur studēja teātra mākslu un starptautiskās attiecības. Studiju laikā viņa arī stažējās ASV vēstniecībā Argentīnas galvaspilsētā Buenosairesā. Kādu laiku Megana pat apsvēra iespēju veidot karjeru diplomātijā, tomēr galu galā priekšroku deva aktiermākslai.
Pelnīja iztiku, rakstot kāzu ielūgumus
Pirms lielās izlaušanās televīzijā Meganas ikdiena nebūt neatgādināja greznu Holivudas zvaigznes dzīvi. Viņa regulāri apmeklēja aktieru atlases, cerot iegūt kaut nelielu lomu, bet starp filmēšanās projektiem meklēja dažādus veidus, kā nopelnīt iztiku. Viens no viņas neparastākajiem darbiem bija kaligrāfija jeb māksla skaisti rakstīt ar roku.
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Vēlāk Megana atklāja, ka šo prasmi apguvusi skolas laikā un izmantojusi, lai izgatavotu ielūgumus un apsveikuma kartītes turīgiem klientiem. Viņa pat palīdzēja sagatavot kāzu ielūgumus slavenajam amerikāņu dziedātājam Robinam Tikem un aktrisei Paulai Patonei,kuri apprecējās 2005. gadā. Turklāt topošā hercogiene veidoja arī ar roku rakstītus svētku apsveikumus modes nama "Dolce & Gabbana" klientiem.
Savulaik Megana intervijā žurnālam "Esquire" ar humoru atcerējās, ka, strādājot pie smalkajiem ielūgumiem, pat vilkusi uz rokas baltu zeķi, lai nejauši neatstātu uz papīra pirkstu nospiedumus. Tolaik viņa vēl nevarēja iedomāties, ka pēc dažiem gadiem pati saņems ielūgumus uz pasaules prestižākajiem pasākumiem.
No koferīšu meitenes līdz televīzijas zvaigznei
Vēl viens mazāk zināms fakts par Meganas karjeras sākumu saistīts ar amerikāņu televīzijas spēli "Deal or No Deal". 2006. gadā viņa bija viena no modeļu grupas dalībniecēm, kuru uzdevums bija stāvēt uz skatuves un atvērt koferīšus ar dažādām naudas summām.
Lai gan šis darbs palīdzēja apmaksāt rēķinus, Megana vēlāk atzina, ka nejutusies tajā piepildīta – šāda veida darbs nelika viņai justies novērtētai par savām intelektuālajām spējām. Aktrisei šķitis, ka raidījumā daudz lielāka nozīme piešķirta sieviešu ārējam izskatam nekā viņu personībai.
Tikmēr viņa turpināja piedalīties aktieru atlasēs. Megana bija redzama nelielās lomās seriālos "General Hospital", "CSI Ņujorka" un "90210", kā arī filmās "Atceries mani" un "Neciešamie bosi". Tomēr ilgi gaidīto izrāvienu viņai atnesa tikai 2011. gads.
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Seriāls "Ģēnijs uzvalkā" pilnībā izmainīja viņas dzīvi
2011. gadā Megana ieguva Reičelas Zeinas lomu amerikāņu juridiskajā drāmā "Ģēnijs uzvalka". Seriālā viņa atveidoja talantīgu jurista palīdzi, kura vēlāk pati kļūst par juristi. Viņas varones romantiskās attiecības ar Maiku Rosu, kuru spēlēja Patriks Dž. Adamss, kļuva par vienu no skatītāju iemīļotākajiem seriāla sižetiem.
Meganas Mārklas varones kāzas seriālā „Suits”
Meganas Mārklas varones Reičelas kāzas seriālā „Suits”.
Filmēšanas dēļ Megana pārcēlās uz Toronto Kanādā, kur pavadīja vairākus gadus. Viņa īrēja māju, baudīja pilsētas restorānus, tikās ar draugiem un aktīvi apmeklēja dažādus modes un izklaides industrijas pasākumus. Tomēr līdz ar seriāla popularitātes pieaugumu viņu arvien biežāk varēja redzēt uz sarkanā paklāja, modes skatēs un žurnālu fotosesijās.
Lai gan viņa vēl nebija Holivudas pirmā lieluma zvaigzne, aktrise jau bija izveidojusi veiksmīgu karjeru un baudīja finansiālu neatkarību.
Laulības ar princi Hariju nebija viņas pirmās
Ne visiem zināms, ka laulība ar princi Hariju Meganai nav pirmā. Vēl pirms kļūšanas par pasaulslavenu aktrisi viņa iepazinās ar amerikāņu filmu producentu Trevoru Engelsonu. Abi sāka attiecības 2004. gadā un pēc vairāku gadu kopdzīves 2011. gada septembrī apprecējās Jamaikā. Kāzas notika tropiskā kūrortā un ilga vairākas dienas. Tajās piedalījās pāra draugi un tuvinieki.
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Tomēr laulība nebija ilga. Jau 2013. gadā Megana un Trevors izšķīrās, par oficiālo šķiršanās iemeslu norādot nesamierināmas domstarpības.
Ceļojumi, restorāni un dzīvesstila blogs
Pirms kļūšanas par hercogieni Meganai bija vēl viena aizraušanās – rakstīšana. 2014. gadā viņa izveidoja dzīvesstila blogu "The Tig", kas ātri ieguva popularitāti. Tajā viņa dalījās ar iecienītākajiem ēdieniem, ceļojumu iespaidiem, skaistumkopšanas padomiem, modes atradumiem un personiskām pārdomām.
Blogs bija nosaukts par godu itāļu vīnam "Tignanello", kura nogaršošana, pēc pašas Meganas stāstītā, viņai reiz palīdzējusi saprast, ko nozīmē patiesi novērtēt labu vīnu. Topošā hercogiene ar lasītājiem dalījās arī pieredzē par dzīvi Holivudā, draudzību un pašapziņas nozīmi.
Lai gan šodien Meganu bieži saista ar karaliskās ģimenes skandāliem, tolaik viņa savu publisko tēlu veidoja kā veiksmīga, neatkarīga un dzīvespriecīga sieviete, kura aizraujas ar modi, ēdienu un ceļošanu.
Amerikāņu aktrise Megana Mārkla
Jau pirms karaļnama viņa iesaistījās labdarībā
Meganas interese par sabiedriskiem jautājumiem nesākās pēc iepazīšanās ar princi Hariju. Vēl pirms attiecībām ar britu karaliskās ģimenes pārstāvi viņa iesaistījās dažādās labdarības iniciatīvās un īpašu uzmanību pievērsa sieviešu tiesībām.
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Tā, piemērām, 2015. gadā viņa kļuva par ANO Sieviešu organizācijas ("UN Women") atbalstītāju sieviešu politiskās līdzdalības un līderības jautājumos. Viņa arī devās uz Ruandu, kur tikās ar vietējām sieviešu tiesību aizstāvēm un apmeklēja bēgļu nometni. Savukārt 2016. gadā Megana kļuva par starptautiskās labdarības organizācijas "World Vision" vēstnieci.
Aktrise vēlāk atzinusi, ka nereti bijis grūti apvienot divas tik atšķirīgas pasaules – Holivudas spožumu un tikšanās ar cilvēkiem, kuri ikdienā saskaras ar nabadzību un nevienlīdzību.
Liktenīgā iepazīšanās, kas izmainīja visu
2016. gada vasarā Meganas dzīvē notika pavērsiens, kuru viņa pati, visticamāk, nebija paredzējusi. Kopīga paziņa sarīkoja viņai aklo randiņu ar nevienu citu kā britu princi Hariju. Vēlāk Megana intervijā BBC atklāja, ka pirms tikšanās par princi zinājusi visai maz. Viņai esot bijis tikai viens jautājums par iespējamo pielūdzēju – vai viņš ir jauks cilvēks?
Abi pirmoreiz satikās Londonā 2016. gada jūlijā, un viņu starpā ātri izveidojās romantiskas attiecības. Jau pēc dažām nedēļām Megana devās kopā ar Hariju uz Botsvānu, kur pāris vairākas dienas pavadīja dabā, nakšņojot zem zvaigžņotām debesīm.
Princis Harijs un Megana Mārkla pirmo reizi iziet sabiedrībā, sadevušies rokās
Pēc vairāk nekā gadu ilgas draudzēšanās princis Harijs un Megana Mārkla nesen pirmo reizi publiski izrādījuši, ka viņu attiecības ir ...
Sākotnēji abi centās attiecības saglabāt noslēpumā, taču 2016. gada oktobrī par jauno pāri sāka rakstīt britu prese. Kopš šī brīža Meganas līdzšinējā dzīve sāka strauji mainīties. 2017. gada aprīlī viņa slēdza savu iemīļoto blogu "The Tig", bet tā paša gada novembrī tika oficiāli paziņots par pāra saderināšanos.
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Megana arī nolēma pamest seriālu "Ģēnijs uzvalkā" un atteikties no aktrises karjeras, lai pārceltos uz Lielbritāniju. 2018. gada 19. maijā viņa apprecējās ar princi Hariju Vindzoras pilī, kļūstot par Saseksas hercogieni.
Princis Harijs un Megana Mārkla saderinājušies
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Skaistākās fotogrāfijas no Meganas Mārklas dzīves
No Holivudas aktrises līdz vienai no apspriestākajām sievietēm pasaulē
Turpmākajos gados Meganas dzīve izmainījās līdz nepazīšanai. Viņa kļuva par divu bērnu – prinča Ārčija un princeses Lilibetas – māti, bet 2020. gadā kopā ar Hariju atteicās no pilna laika karalisko pienākumu pildīšanas un pārcēlās uz Amerikas Savienotajām Valstīm.
Pēc aiziešanas no karaļnama pāris vairākkārt nonāca mediju uzmanības centrā, tostarp pēc atklātām intervijām un dokumentālā seriāla, kurā viņi stāstīja par savām attiecībām ar britu karalisko ģimeni.
Tomēr pēdējos gados Megana atgriezusies arī pie interesēm, kas viņai bija svarīgas vēl pirms Harija satikšanas. 2025. gadā viņa sāka veidot dzīvesstila projektus, tostarp televīzijas raidījumu "With Love, Meghan" un zīmolu "As Ever". Tādējādi viņas dzīvē savdabīgā veidā atgriezies tas, ar ko Megana aizrāvās vēl pirms kļūšanas par britu karaļnama locekli – ēdienu gatavošana, viesu uzņemšana, mājas dzīve un radoša darbošanās.
Meganas Mārklas jaunais “Netflix” šovs “Ar mīlestību, Megana”
Lai gan pasaule viņu šodien pazīst kā prinča Harija sievu un Saseksas hercogieni, Meganas dzīve pirms karaliskās ģimenes bija daudz vairāk nekā tikai mēģinājumi iekarot Holivudu. Viņa bija izveidojusi savu karjeru, pārdzīvojusi laulības šķiršanu un attīstījusi vairākus personiskus projektus, vēl pirms viens aklais randiņš Londonā uz visiem laikiem mainīja viņas dzīvi.