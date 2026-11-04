Slavenības
Šodien 15:15
Vai tu ļautos masāžai ar nažiem? Aija Andrejeva par neparasto pieredzi ir sajūsmā
Šovā “Četri uz koferiem” Deniss Stepanovs apsola ceļabiedriem masāžu, taču vispirms tā jāatrod pazemes stāvu labirintā. Četrotne Taivānā sastopas ar neparastu izaicinājumu – jāsaprot, kurp ved noslēpumainās koordinātas, jo pat GPS šoreiz nespēj īsti palīdzēt.
Kad īstā vieta beidzot atrasta, atklājas pārsteigums – šī nav gluži parasta masāža, jo tās laikā tiek izmantoti naži! Kamēr pārējie iepazīst neparasto procedūru, Aija Andrejeva ir sajūsmā par tās atrašanās vietu – masāžas salons atrodas turpat stacijas tunelī. Un Aijai, izrādās, šāda vieta tieši liekas tik piemērota masāžai...
Ceļojumu šovā Četri uz koferiem piedzīvojumu meklējumos uz Taivānu devušies reperis Deniss Stepanovs, satura veidotāja Kristīne Stakena, bijušais hokejists Edgars Masaļskis un dziedātāja Aija Andrejeva-Aišpure.