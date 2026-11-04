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Vai tu ļautos masāžai ar nažiem? Aija Andrejeva par neparasto pieredzi ir sajūsmā

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Šovā “Četri uz koferiem” Deniss Stepanovs apsola ceļabiedriem masāžu, taču vispirms tā jāatrod pazemes stāvu labirintā. Četrotne Taivānā sastopas ar neparastu izaicinājumu – jāsaprot, kurp ved noslēpumainās koordinātas, jo pat GPS šoreiz nespēj īsti palīdzēt. 

Vai tu ļautos masāžai ar nažiem? Aija Andrejeva pa...

Kad īstā vieta beidzot atrasta, atklājas pārsteigums – šī nav gluži parasta masāža, jo tās laikā tiek izmantoti naži! Kamēr pārējie iepazīst neparasto procedūru, Aija Andrejeva ir sajūsmā par tās atrašanās vietu – masāžas salons atrodas turpat stacijas tunelī. Un Aijai, izrādās, šāda vieta tieši liekas tik piemērota masāžai...

Foto: Publicitātes
Ceļojumu šovā Četri uz koferiem piedzīvojumu meklējumos uz Taivānu devušies reperis Deniss Stepanovs, satura veidotāja Kristīne Stakena, bijušais hokejists Edgars Masaļskis un dziedātāja Aija Andrejeva-Aišpure.
Ceļojumu šovā Četri uz koferiem piedzīvojumu meklējumos uz Taivānu devušies reperis Deniss Stepanovs, satura veidotāja Kristīne Stakena, bijušais hokejists Edgars Masaļskis un dziedātāja Aija Andrejeva-Aišpure.

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