Testi
Šodien 07:05
Cik labi tu pazīsti leģendāro seriālu "Draugi"? Pārbaudi savas zināšanas testā
Leģendārais amerikāņu komēdijseriāls "Draugi” jau vairāk nekā 30 gadus priecē skatītājus visā pasaulē. Reičelas, Monikas, Fēbes, Rosa, Čendlera un Džoija piedzīvojumi, amizantās situācijas un neaizmirstamie dialogi padarījuši seriālu par īstu televīzijas klasiku, pie kuras skatītāji labprāt atgriežas vēl un vēl. Bet cik labi tu patiesībā atceries iemīļoto varoņu piedzīvojumus? Vai spēj atsaukt atmiņā ne tikai spilgtākos notikumus, bet arī sīkas detaļas, kuras varētu būt paslīdējušas garām?
Atbildi uz 10 jautājumiem par seriāla "Draugi" varoņiem, viņu attiecībām un neaizmirstamākajiem notikumiem un uzzini, vai esi īsts seriāla eksperts!