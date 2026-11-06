Atskatāmies uz populāriem 90. gadu seriāliem, ar kuriem uzauga vesela paaudze.
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Šodien 06:41
Vai atceries laikus, kad nevarēji nokavēt nevienu sēriju? Seriāli, ar kuriem uzauga 90. gados dzimusī paaudze
Vai atceries laikus, kad steidzies mājās no skolas, lai tikai nenokavētu sava mīļākā seriāla jaunāko sēriju? 90. gados dzimušajai paaudzei tās ir labi pazīstamas atmiņas. Laikā, kad straumēšanas platformas vēl nepastāvēja, nākamo iemīļotā seriāla sēriju nereti nācās gaidīt vairākas dienas, bet tās nokavēšana varēja sagādāt pamatīgu vilšanos.
Mīlestība, intrigas, smiekli, piedzīvojumi un neaizmirstami varoņi – 90. gados tapušie seriāli kļuva par īstu televīzijas fenomenu un iekaroja miljoniem skatītāju sirdis visā pasaulē. Arī Latvijā daudzi no tiem iemantoja milzu popularitāti, un to varoņu piedzīvojumiem aizrautīgi sekoja vesela paaudze.
No romantiskām telenovelēm un jauniešu drāmām līdz spraigiem piedzīvojumiem un kulta komēdijām – šie ir seriāli, ar kuriem uzauga 90. gados dzimusī paaudze un kuri vēl šodien spēj atsaukt atmiņā bērnības un jaunības gadus pie televizora.