Pēc gadiem ilga konflikta princis Harijs pārsteidzis ar attieksmi pret Viljamu un Ketrīnu
Lai gan prinča Harija attiecības ar britu karalisko ģimeni joprojām ir saspīlētas, šķiet, ka Saseksas hercogs nevēlas pilnībā saraut saites ar saviem tuviniekiem. Kāds karaliskajai ģimenei pietuvināts avots atklājis, ka Harijs pēdējā laikā īpaši ņemot vērā sava brāļa prinča Viljama un viņa sievas, princeses Ketrīnas plānus.
Savulaik Hariju un Velsas princesi vienoja īpaši sirsnīgas attiecības, taču pēc Harija un Meganas Mārklas aiziešanas no karalisko pienākumu pildīšanas arī šī saikne ir ievērojami pasliktinājusies. Ne mazāk saspīlētas ir Harija attiecības ar vecāko brāli Viljamu, ar kuru viņš savulaik bija ļoti tuvs. Abu brāļu domstarpības gadu gaitā tikai padziļinājušās, un pagaidām nekas neliecina par drīzu izlīgumu
Tomēr tagad parādījušās pazīmes, kas varētu liecināt par Harija vēlmi mazināt spriedzi ģimenē. Kāds avots laikrakstam "The Times" atklājis, ka Harijs, plānojot savas turpmākās publiskās aktivitātes, cenšoties ņemt vērā svarīgus karaliskās ģimenes notikumus. "Viņš, protams, zina, ka karalis dosies uz Sadraudzības valstu valdību vadītāju sanāksmi un ka Velsas princim un princesei paredzēts brauciens uz Indiju. Viņš to visu ņem vērā, plānojot arī savas aktivitātes," skaidrojis avots.
Novembrī Indijas pilsētā Mumbajā paredzēta prinča Viljama dibinātās vides aizsardzības iniciatīvas "Earthshot Prize" apbalvošanas ceremonija. Tā notiks 17. novembrī. Viljama dalība pasākumā ir apstiprināta, taču pagaidām nav zināms, vai viņam pievienosies arī Ketrīna.
Tiek pieļauts, ka Harija vēlme izvairīties no publisku pasākumu pārklāšanās ar brāļa un viņa sievas nozīmīgajiem notikumiem varētu būt savdabīgs miera žests. Šādi Saseksas hercogs ļautu uzmanības centrā palikt Viljamam un Ketrīnai, nevis kārtējo reizi izraisītu diskusijas par abu brāļu sāncensību.
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Iepriekš Harija publiskās aktivitātes vairākkārt sakritušas ar nozīmīgiem karaļnama notikumiem. Piemēram, viņa intervija žurnālam "GQ" tika publicēta dienā, kad britu karaliskā ģimene uzņēma Omānas sultānu. Toreiz Saseksas hercoga pārstāvis uzsvēra, ka intervijas publicēšanas datumu izvēlējusies žurnāla redakcija, nevis pats Harijs.
Prinči Harijs un Viljams
Zīmīgi, ka nesenajā intervijā Harijs arī atzinis, ka vēlas sakārtot attiecības ar ģimeni un panākt izlīgumu. Jautāts, vai viņš uzskata, ka attiecības ar tēvu un brāli vēl ir iespējams atjaunot, Harijs atbildējis apstiprinoši.
Viņš gan atzinis, ka pagātnes notikumi atstāj paliekošas pēdas un dažkārt no aizvainojuma ir grūti atbrīvoties, īpaši tad, ja piedzīvotais joprojām ietekmē ikdienas dzīvi. "Pasaulē un cilvēku dzīvēs jau tā ir gana daudz drāmas, lai vēl turpinātu ģimenes konfliktus," sacījis Harijs.
Pēc intervijas publiskošanas Saseksas hercogu pārstāvis precizējis, ka prinča izteikumi nav bijuši domāti kā pārmetums Viljamam vai kādam citam karaliskās ģimenes loceklim. Harijs par ģimenes attiecībām runājis vispārīgā kontekstā.