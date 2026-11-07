80. gados viņa bija viena no Holivudas iekārojamākajām aktrisēm, bet tad negaidīti pameta kino: ar ko šodien nodarbojas "Gremlini" zvaigzne Fēbe Keitsa?
Astoņdesmitajos gados viņa bija viena no Holivudas spožākajām jaunajām aktrisēm, kuras fotogrāfijas rotāja žurnālu vākus un kurai paredzēja lielisku nākotni kino industrijā. Tomēr Fēbe Keitsa, kuru skatītāji iemīļoja no tādām filmām kā "Gremlini" un "Fast Times at Ridgemont High", karjeras virsotnē nolēma atteikties no slavas un pazust no kinoekrāniem.
Fēbe Keitsa piedzima 1963. gada 16. jūlijā Ņujorkā. Jau pusaudzes gados viņa sāka strādāt par modeli, bet 80. gadu sākumā pievērsās aktiermākslai. Par viņas lielo izrāvienu kļuva 1982. gada jauniešu komēdija "Fast Times at Ridgemont High", kurā Keitsa atveidoja Lindu Baretu. Filma kļuva par kulta klasiku, bet jaunā aktrise – par vienu no tā laika populārākajiem skaistuma simboliem.
Vēl lielāku atpazīstamību viņai atnesa 1984. gada fantastikas komēdija "Gremlini", kurā Keitsa atveidoja Keitu Beringeri. Filma guva milzīgus panākumus, un 1990. gadā aktrise atgriezās tās turpinājumā.
Viņa piedalījās arī tādās tolaik populārās filmās kā "Private School", "Shag" un "Drop Dead Fred". Šķita, ka viņai priekšā vēl daudzas galvenās lomas un spoža karjera, tomēr aktrisei bija pavisam citi plāni.
Astoņdesmito gadu sākumā Keitsa iepazinās ar aktieri Kevinu Klainu, kurš ir 16 gadus vecāks par viņu. Abu starpā uzplauka romantiskas attiecības, un 1989. gada 5. martā pāris apprecējās. 1991. gadā pasaulē nāca viņu dēls Ouens, bet 1994. gadā – meita Grēta. Tieši ģimenes izveidošana kļuva par galveno iemeslu, kādēļ Keitsa pamazām atteicās no aktiermākslas.
Kādā intervijā Klains atklājis, ka laulības sākumā abi vienojušies pārmaiņus strādāt, lai viens no vecākiem vienmēr varētu būt kopā ar bērniem. Tomēr ikreiz, kad pienākusi Keitsas kārta atgriezties darbā, viņa izvēlējusies palikt mājās. Aktrise arī pati atzinusi, ka, sākot strādāt izklaides industrijā ļoti agrā vecumā, ar laiku arvien vairāk ilgojusies pēc parastas dzīves, kurā apkārtējie viņu neuztvertu kā slavenību.
Deviņdesmito gadu vidū viņa faktiski pārtrauca kinoaktrises karjeru. Vienu no savām pēdējām lielajām lomām Keitsa nospēlēja 1994. gada filmā "Princess Caraboo", kurā piedalījās arī viņas vīrs. Pēc septiņu gadu pārtraukuma aktrise vēl īslaicīgi atgriezās uz ekrāniem 2001. gada neatkarīgajā filmā "The Anniversary Party", ko veidoja viņas draudzene un kādreizējā kolēģe Dženifera Džeisone Lī. Kopš tā laika Keitsa jaunās kinolomās vairs nav redzēta.
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Lai gan miljoniem skatītāju Keitsu joprojām atceras kā vienu no 80. gadu skaistākajām aktrisēm, viņa pati savu piepildījumu atradusi pavisam citā nodarbē. Proti, 2005. gadā Keitsa Ņujorkas Manhetenā atvēra veikaliņu "Blue Tree", kurā tiek tirgoti apģērbi, rotaslietas, mājas interjera priekšmeti, smaržas un dažādas neparastas dāvanas.
Aktrise iepriekš stāstījusi, ka sapnis par savu veikalu viņai bijis jau sen. Viņa pat veidojusi īpašu piezīmju krājumu, kurā saglabājusi interesantu izstrādājumu attēlus un idejas nākotnes biznesam. Lai gan apkārtējie viņu brīdinājuši, ka mazumtirdzniecība ir sarežģīts bizness, Keitsa nolēmusi savu ieceri īstenot. Veikals, kas atrodas Medisonas avēnijā, darbojas joprojām un 2025. gadā nosvinēja 20 gadu jubileju.
Atšķirībā no daudzām citām kādreizējām kinozvaigznēm Keitsa necenšas atgriezties Holivudas uzmanības centrā. Viņa reti sniedz intervijas un tikai reizēm kopā ar vīru apmeklē sabiedriskus pasākumus.
Arī abu bērni izvēlējušies radošas profesijas. Dēls Ouens Klains darbojas kinoindustrijā kā aktieris un režisors, savukārt meita Grēta Klaina kļuvusi par mūziķi un pazīstama ar skatuves vārdu "Frankie Cosmos".