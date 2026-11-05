Holivudas aktieris Maikls Duglass jaunajā autobiogrāfijā šokē ar atzīšanos par neuzticību, narkotikām un piecām mīļākajām.
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Šodien 06:47
Draudi sadurt ar HIV inficētu adatu, slepeni romāni un piecas mīļākās vienlaikus: septiņi šokējošākie atklājumi Maikla Duglasa autobiogrāfijā
Holivudas leģenda Maikls Duglass savā jaunajā autobiogrāfijā "One Helluva Ride" atklājis līdz šim noklusētus un visai skandalozus savas dzīves notikumus. 82 gadus vecais aktieris atzinies slepenos romānos ar slavenām kolēģēm, pārmērīgā kokaīna lietošanā, neuzticībā un pat konfliktā ar Džūliju Robertsu. Viņš arī atklājis, ka reiz "Oskara" ceremonijā baidījies par savu dzīvību.
Grāmatā aktieris, kurš pasaules slavu ieguvis ar lomām filmās "Pamatinstinkts", "Liktenīgais valdzinājums", "Spēle" un "Volstrīda: Nauda nekad neguļ", nolēmis vairs neko neslēpt par savu vētraino pagātni. "80 gadu vecums, iespējams, ir piemērots laiks, lai dalītos ar šādiem stāstiem," par skandalozo autobiogrāfiju izteicies Duglass.
Viņš atzinis, ka autobiogrāfijā pret sevi izturējies diezgan skarbi un centies būt godīgs, lai gan atsevišķās situācijās viņa rīcība varētu likt viņam izskatīties pēc sliktā puiša.
Lūk, septiņas šokējošākās atklāsmes no Maikla Duglasa autobiogrāfijas, kas ļauj ielūkoties Holivudas zvaigznes līdz šim noklusētajos dzīves notikumos.