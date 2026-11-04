Džonijs Deps gatavs atkal kļūt par Džeku Sperovu, taču izvirzījis vienu svarīgu nosacījumu
Holivudas aktieris Džonijs Deps atklājis, ka būtu gatavs atgriezties leģendārā kapteiņa Džeka Sperova lomā filmu sērijas "Karību jūras pirāti" sestajā daļā. Tomēr aktierim ir viens būtisks nosacījums, bez kura viņš savu atgriešanos neapsvērtu.
Intervijā izdevumam "Entertainment Tonight" Deps atklājis, ka viņa galvenā motivācija atkal uzvilkt pirāta cepuri būtu iespēja cienīgi noslēgt iemīļoto filmu sēriju. "Ja viss būs tieši tā, kā tam jābūt, lai pienācīgi noslēgtu “Karību jūras pirātu” stāstu, vienīgais iemesls, kāpēc es patiešām vēlētos tajā piedalīties, būtu iespēja sagādāt šai filmu sērijai labākas beigas," sacīja aktieris.
Džonijs Deps „Karību jūras pirātu” 2011. gadā iznākušajā filmā
Vienlaikus Deps uzsvēra, ka joprojām ļoti uzticas filmu producentam Džerijam Brukheimeram, ar kuru sadarbojies visās piecās iepriekšējās daļās. "Es jau rīt būtu gatavs strādāt ar Džeriju Brukheimeru pie jebkura projekta. Nav svarīgi, kāda tā būtu filma. Ja tas ir Džerijs, es viņam uzticos. Mūs vieno dziļa draudzība," atzina aktieris.
Deps kapteiņa Džeka Sperova lomā pirmoreiz iejutās 2003. gadā iznākušajā filmā "Karību jūras pirāti: Melnās pērles lāsts". Kopumā viņš piedalījās piecās filmās, no kurām pēdējā – "Karību jūras pirāti: Salazara atriebība" – uz ekrāniem nonāca 2017. gadā.
Jau vairākus gadus tiek runāts par sesto filmu, tomēr tās tapšana vairākkārt aizkavējusies. Brukheimers iepriekš atklājis, ka pie jaunās daļas scenārija strādā Džefs Neitansons, kurš jau esot izveidojis iespaidīgu filmas noslēgumu, taču vēl nepieciešams pilnveidot stāsta pirmās divas daļas.
Producents arī neslēpj, ka labprāt redzētu Depu atgriežamies kapteiņa Džeka Sperova lomā. Abi jau esot pārrunājuši šādu iespēju. "Ja tas būtu atkarīgs no manis, viņš noteikti piedalītos. Es viņu mīlu. Viņš ir mans labs draugs, lielisks mākslinieks un unikāla personība. Tieši viņš radīja kapteini Džeku. Scenārijā šis tēls nebija tāds, kādu mēs viņu pazīstam. Tā bija Džonija interpretācija," iepriekš sacījis Brukheimers.
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Vienlaikus Disneja studija apsver vairākus iespējamos "Karību jūras pirātu" nākotnes projektus. Viens no tiem ir filmu sērijas jauna versija, savukārt otrs – atsevišķa filma ar Holivudas aktrisi Margo Robiju galvenajā lomā. Lai gan Robija 2022. gadā izteicās, ka šis projekts, visticamāk, netiks īstenots, Brukheimers vēlāk norādīja, ka joprojām cer uz abu filmu tapšanu.
Kā zināms, Džonija Depa nākotne “Karību jūras pirātu” filmu sērijā kļuva neskaidra pēc skaļā konflikta ar viņa bijušo sievu, aktrisi Amberu Hērdu. 2018. gadā Hērda laikrakstā "The Washington Post" publicēja rakstu par vardarbību ģimenē. Lai gan Depa vārds tajā netika minēts, aktieris uzskatīja, ka publikācija kaitējusi viņa reputācijai un karjerai, kam sekoja arī plaši atspoguļotā tiesvedība.
Pēc izskanējušajām apsūdzībām un publiskā skandāla aktiera sadarbība ar Disneja studiju nonāca zem jautājuma zīmes. Deps vairs netika iesaistīts nākamās "Karību jūras pirātu" filmas veidošanā, lai gan studija oficiāli nepaziņoja par viņa atlaišanu.