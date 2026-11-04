Pēc 30 gadu pārtraukuma top iemīļotas 90. gadu komēdijas turpinājums
Gandrīz trīs desmitgades pēc 1997. gada komēdijas "Romijas un Mišelas skolas salidojums” iznākšanas skatītājus atkal priecēs tās galvenās varones. Aktrises Liza Kudrova un Mira Sorvino atgriezīsies savās lomās ilgi gaidītajā filmas turpinājumā, kura pirmizrāde paredzēta 2027. gadā.
Filma ar nosaukumu "Romy & Michele 2" atkal apvienos abas aktrises, kuras oriģinālajā komēdijā atveidoja labākās draudzenes Romiju un Mišelu. Pirmajā filmā abas sievietes, gatavojoties vidusskolas absolventu salidojumam, izdomāja iespaidīgus stāstus par savu profesionālo dzīvi, lai atstātu iespaidu uz bijušajiem klasesbiedriem. Tomēr viņu plāns nenoritēja gluži tā, kā iecerēts.
Lai gan sākotnēji filma neguva milzīgus komerciālus panākumus, gadu gaitā tā kļuva par kulta komēdiju, iemantojot uzticamu skatītāju loku.
Jaunās filmas režisors ir Tims Federle, kurš pazīstams ar darbu pie seriāla "High School Musical: The Musical: The Series". Savukārt scenāriju veidojusi Robina Šifa, kura sarakstīja arī pirmo filmu.
Bez Kudrovas un Sorvino turpinājumā atgriezīsies arī vairāki oriģinālās filmas aktieri, tostarp Alans Kamings, Džeinīna Garofalo, Kamrina Manheima un Džūlija Kempbela. Aktieru sastāvam pievienojušies arī Kīgans Maikls Kī, Robs un Brekins Meijers.
Filmas uzņemšana sākās 2026. gada jūnijā, un augustā aktrises kopīgi uzstājās Disneja rīkotajā pasākumā "D23", kur pastāstīja par gaidāmo turpinājumu.
Abas aktrises lika noprast, ka Romija un Mišela joprojām aizraujas ar modi, taču pagaidām neatklāja pārāk daudz par jauno sižetu. Sorvino arī deva mājienu, ka abu draudzeņu dzīvē nozīmīgu vietu varētu ieņemt romantiskas attiecības.
Filmas pirmizrāde plānota 2027. gadā straumēšanas platformā "Hulu". Starptautiski filmu paredzēts piedāvāt arī platformā "Disney+". Precīzs iznākšanas datums pagaidām nav paziņots.