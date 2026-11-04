Artūrs Uškāns vientuļa hipija mājoklī. Kā izskatās mūziķa Rīgas centra dzīvoklī?
Artūrs Uškāns gada sākumā nosvinējis 60 un šoruden aicina uz savu "Lielo jubilejas festivālu". Pirms lielā notikuma žurnāls "Kas Jauns" ciemojās skatuves mākslinieka Rīgas mājoklī, no kura logiem paveras krāšņa rudens ainava ar dzelteni sārtām koku lapām un Rīgas Jauno Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luterisko baznīcu.
Mūziķis, folklorists, komponists un dzejnieks Artūrs Uškāns no dzimtās Latgales uz Rīgu pārcēlās jau 2015. gada nogalē. Pirms tam viņš dzīvoja Pļavnieku daudzstāvenē, no kuras 9. stāva priecājās par gleznaino skatu uz Zaķusalas televīzijas torni, līdz atrada savas īstās mājas vienā no omulīgiem Tērbatas ielas pēdējā stāva dzīvokļiem. Kā vēlāk sarunā ar "Kas Jauns" mūziķis atklās, ēka, kurā viņš dzīvo, ir leģendāra, jo te jau daudzus gadus dzīvojuši un dzīvo mūziķi – dziedātāji, vijolnieki, bundzinieki, ģitāristi. Tieši tāpēc arī viņš mierīgu sirdi savā mājoklī ir iekārtojis studiju, kurā vienmēr skan mūzika. “Mēs jau spriedām, ka no šīs mājas iedzīvotājiem varētu orķestri izveidot,” saka Uškāns.
Sirdslietas – mūzika un dzeja
“Iepriekšējā naktī ievietoju savus jaunākos skaņdarbus straumēšanas vietnēs. Atģidos, ka jau ir pieci no rīta,” tā mūziķis. Beidzamos gadus viņš pilnībā nodevies savām sirdslietām – mūzikai un dzejai. Pašlaik topot dzejoļu cikls "Logs uz Rīgu".
Vienlaikus arī pilnā sparā rit gatavošanās "Lielajam jubilejas festivālam", kura pirmizrāde bija 31. oktobrī Uškāna dzimtajā Rēzeknē, Latgales vēstniecībā "Gors" (vēl šomēnes paredzēti koncerti Valmierā un "Ulbrokas pērlē"). Kopā ar Uškānu uz skatuves ir dažādos dzīves un mūzikas posmos sastapti draugi un kolēģi – Ieva Akuratere, Brigita Reisone, Raimonda Vazdika, mūziķis Juris Ostrovskis, ģitāristu trio "A3" – Armands Alksnis, Armands Ozoliņš un Armands Varslavāns –, etnogrupa "Ogas", grupa "Laimas muzykanti", etnogrāfiskais ansamblis "Vabaļis" un Rīgas Stradiņa universitātes jauktais koris "Rīga". Par pavadījumu koncertos gādās instrumentālā grupa Artūra dēla Matīsa Uškāna vadībā. Jāpiebilst, ka Artūra Uškāna koncerti allaž klausītājus pārsteidz ne tikai ar skanīgu mūziku, bet arī milzīgu enerģiju. “Ikdienā nesteidzos un nenervozēju. Mierīgi visu saplānoju un pozitīvi skatos uz dzīvi. Un, kad esi šādā veidā uzkrājis spēkus, tad nāc uz skatuves un dod ārā,” vaicāts, kur smeļas tādu jaudu, saka muzikants.
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Šā gada 11. februārī viņš nosvinējis 60. dzimšanas dienu un ir neizpratnē par to, ko rāda pase. Jo sajūta gan mentāli, gan fiziski esot kā 34 gadu vecumā. “Vienīgais, 30 gados biju dumjāks. Tagad ir kaut kāda dzīves pieredze nākusi klāt,” viņš norāda.
30 filmas un seriāli
Artūram Uškānam ir vēl daudz dažādu interesantu nodarbošanos. Savu erudīciju viņš ir demonstrējis televīzijas spēlē "V.I.P.", kur sešas reizes arī guvis uzvaru. Tāpat arī mūziķis filmējies seriālos un filmās. “Šobrīd filmējos vācu seriālā kā fona aktieris un teju katrā epizodē atveidoju citu personāžu. Piemēram, te stumju ratiņus un seriāla galvenā varone no tiem nočiepj kliņģeri, tad ir jābūt dzērājam Hamburgas jūrnieku krogā, kur notiek sievas un vīra strīds. Kovida pandēmijas laikā sāku strādāt kā fona aktieris, un, lai arī vairs kastingos nepiedalos, man turpina zvanīt aģentūras un piedāvā filmēties. Vācieši brauc uz Latviju filmēt dažādās lokācijās. Esmu piedalījies apmēram 30 filmās un seriālos. No tiem esmu redzējis labi ja astoņus. Kamēr filmu vai seriālu samontē un tas nonāk pie skatītājiem, es jau to esmu aizmirsis un nodevies citiem darbiem. Vienīgais, esmu noskatījies Vācijas un Austrijas vēsturiskās drāmas televīzijas seriālu "Sisi", kur esmu filmējies pāris sezonās.”
Tāpat arī Uškāns reizi mēnesī apciemo dzimto Latgali: “Vaboles pagastā vadu etnogrāfisko ansambli Vabaļis. Reizi mēnesī sēžos vilcienā septiņos no rīta un piecos vakarā esmu atpakaļ Rīgā. Esmu pabijis Latgalē un uzlādējies ar enerģiju. Latgalē dzīvo arī mana mamma, kurai šogad palika 96 gadi, un brālis ar ģimeni.”
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Skats uz baznīcu
Savu dzīvokli Artūrs iekārtojis pats. Viena no istabām sadalīta divās daļās: vienā no tām ir viesistaba, bet otrā – studija, kurā notiek gan ieraksti, gan miksēšana un māsterēšana, vārdu sakot, dziesmas novešana līdz nepieciešamajam radio un "YouTube" formātam. Studijā ir trīs basģitāras, akustiskā ģitāra, dūdas, trīs akordeoni. “Man ir ļoti paveicies ar kaimiņiem, kuriem netraucē mūzika,” priecājas Uškāns.
Savukārt no virtuves loga paveras gleznainais skats uz Rīgas Jauno Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luterisko baznīcu. Mūziķis pats sev gatavojot maltītes un mazgājot traukus, savukārt mājokļa uzkopšanā palīdz uzkopšanas darbu meistare, kas arī pašu motivē sastrukturizēt un sakārtot savas lietas.
Skrien uz 5. stāvu
Dienu mūziķis sāk ar rīta rosmi un izstaipīšanos, pacilā arī hanteles. Tā kā viņš dzīvo mājā bez lifta, tad ik dienu vairākas reizes burtiski uzskrien uz 5. stāvu, mērojot 88 pakāpienus. Lai sekotu līdzi ķermeņa masai, ik pa brīdim Artūrs arī uzkāpj uz svariem.
Jau vairākus gadus mūziķis ir atturībnieks un nelieto alkoholu. Skaidrojot savu izvēli, viņš atklāj: “Manas paaudzes mūziķi lielākoties vai nu nelieto alkoholu, vai arī ir miruši. Man pietrūkst garšas, jo esmu vīna feinšmekers. Un man patīk labs alus. Bet vairs nepatīk reibuma sajūta. Ja cilvēkiem patīk iedzert un viņus tas netraucē, lai dara to, es neesmu karojošs atturībnieks. Tā ir katra personīga izvēle. Taču es dodu priekšroku bezalkoholiskajam alum, ko varu iemalkot ar kādu žāvētu zivtiņu – raudiņu. Tā garšu kombinācija ir lieliska.”
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Kaimiņi, kuri nelieto alkoholu
Mūziķis, kas sevi raksturo kā hipiju vientuļnieku, patiesībā nemaz nejūtas vientuļš, jo mājā, kurā dzīvo, ir trīs draugu un vienlaikus arī kaimiņu kompānija, kas regulāri sanāk ciemos pie Artūra: “Armands Ozoliņš, kolosāls ģitārists, kas 15 gadus pavadīja Anglijā un tagad ir pilnīgi atgriezies Latvijā. Tad vēl ir skaņu režisors Edgars Skrāģis un es. Tā mēs te pa reizei ietusējam. Paši jau smejamies, ka mums ir bezjēdzīga tā kaimiņu būšana, jo neviens no mums nelieto alkoholu, tikai tēju, kafiju vai bezalkoholisko alu. Bet mēs varam skaidrā nozviegt līdz pat trijiem naktī. Arī Armands un Edgars piedalīsies manos jubilejas koncertos,” saka latgalietis, priecājoties, ka kopš pārcelšanās uz Rīgu ieguvis daudz draugu un domubiedru.