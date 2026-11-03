Elīna Bojarkina pārsteidz ar eksotisku kolekciju - aktrise kolekcionē dzīvnieku galvaskausus
Aktrises Elīnas Astras Bojarkinas mājoklī Rīgas centrā netrūkst neparastu interjera priekšmetu, taču daži no tiem var likt pamatīgi izbrīnīties.
Izrādās, Elīnai ir kāda īpaša aizraušanās, kas ne katram šķistu pievilcīga, – viņa kolekcionē dzīvnieku galvaskausus! Izrādot savu viesistabu raidījumā “Gandrīz ideālas vakariņas”, Elīna Bojarkina stāsta, ka viņai patīk dažādi dabā atrasti priekšmeti. Kolekcijā ir vairāki galvaskausi, tostarp roņa galvaskauss, ko viņa pavisam nesen atradusi, pastaigājoties gar jūru.
Aktrise neslēpj, ka pati šajos priekšmetos saskata īpašu skaistumu. Viņas interesi par anatomiju, iespējams, veicinājusi arī bērnības pieredze – savulaik viņai ļoti patikusi mammas mājās esošā anatomijas grāmata. Un galvaskausi nebūt nav vienīgais pārsteigums, ko Elīna glabā savās mājās. Viņas kolekcijā atrodami arī citi priekšmeti ar īpašiem stāstiem, tostarp kāda romantiska relikvija no vecvecmāmiņas pagātnes.