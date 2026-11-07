Viens no viņiem nesen devies mūžībā: kā šodien izskatās un ko dara leģendārā seriāla "Pārkāpt robežu" aktieri?
Ir pagājuši jau 13 gadi, kopš noslēdzās viens no visu laiku populārākajiem un augstāk novērtētajiem televīzijas seriāliem – "Pārkāpt robežu" (Breaking Bad). Tomēr stāsts par ķīmijas skolotāju Valteru Vaitu, kurš kļuva par narkotiku impērijas vadītāju, joprojām ir dzīvs miljoniem skatītāju atmiņās.
Seriāls savulaik kļuva par īstu pasaules mēroga fenomenu, ieguva prestižas televīzijas balvas, bet tā noslēdzošo sēriju 2013. gadā ASV vien noskatījās vairāk nekā 10 miljoni cilvēku. Seriāls ne tikai iekaroja skatītāju sirdis, bet arī izmainīja vairāku aktieru dzīves, padarot viņus par pasaulslavenām zvaigznēm.
Kopš pēdējās sērijas aizritējusi vairāk nekā desmitgade – daži aktieri turpinājuši spožu karjeru Holivudā, citi pievērsušies jauniem izaicinājumiem, bet seriāla faniem šis gads nesis arī sāpīgu zaudējumu. Oktobrī vien 34 gadu vecumā mūžībā devās Rojs Frenks Mitte III, kurš atveidoja Valtera Vaita dēlu.
Kā šo gadu laikā mainījušies leģendārā seriāla aktieri – kā viņi izskatās šodien un ar ko nodarbojas pēc "Pārkāpt robežu" panākumiem?