Seriāla "Pludmales patruļa" zvaigzne pieaugušo satura platformā trīs mēnešos nopelnījusi teju 300 000 dolāru
Savulaik populārā seriāla "Pludmales patruļa" zvaigzne, 57 gadus vecā aktrise Ērika Elenjaka, piedzīvo jaunu popularitātes vilni. Nepilnu trīs mēnešu laikā viņa satura platformā "OnlyFans" nopelnījusi gandrīz 300 000 ASV dolāru.
Aktrise, kura no 1989. līdz 1992. gadam seriālā "Pludmales patruļa" atveidoja glābēju Šoniju Makleinu, savu profilu platformā "OnlyFans" izveidoja šā gada augustā. Kopš tā laika viņas ienākumi ievērojami pārsnieguši sākotnēji ziņotos 10 000 ASV dolāru nedēļā. Ja šāds peļņas temps saglabāsies, pirmajā gadā aktrises ienākumi varētu sasniegt aptuveni miljonu dolāru.
Elenjaka atklājusi, ka sākotnēji šaubījusies par pievienošanos platformai, taču tagad savu lēmumu nenožēlo. "Kad pirmo reizi apsvēru iespēju pievienoties "OnlyFans", es patiesi domāju, ka man tas nepatiks. Taču tagad varu teikt, ka man tas ļoti patīk. Tā ir neticama iespēja atjaunot saikni ar cilvēkiem, kuri manai karjerai sekojuši jau kopš astoņdesmitajiem gadiem," stāstījusi aktrise.
Viņa atzinusi, ka jaunā pieredze pozitīvi ietekmējusi arī pašapziņu. "Pirmo reizi dzīvē es patiesi jūtos mīlēta, novērtēta un pārliecināta par sevi tā, kā nekad iepriekš. Tā ir neparasta sajūta, un es nespēju noticēt, cik daudz prieka tas ienesis manā dzīvē."
Aktrise savu publicēto saturu raksturo kā personisku, rotaļīgu un nepiespiestu. Viņa neslēpj, ka saņem arī neparastus pieprasījumus no abonentiem. Viens no populārākajiem esot pēdu fotografēšana. "Ir ļoti daudz cilvēku, kuriem patīk pēdas. Dažreiz šādi pieprasījumi šķiet mazliet smieklīgi vai dīvaini, taču katram ir sava gaume. Mani patiešām pārsteidza, cik populāras ir pēdas," smejoties atklājusi Elenjaka.
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Aktrise uzskata, ka sabiedrības attieksme pret "OnlyFans" pamazām mainās. Viņasprāt, platformu var uztvert kā mūsdienīgu fanu klubu, kas ļauj slavenībām tieši sazināties ar saviem atbalstītājiem un pašām kontrolēt publicēto saturu.
Elenjaka arī atzinusi, ka jaunībā, filmējoties slavenajā seriālā, ne vienmēr jutusies pārliecināta par savu ķermeni, īpaši tāpēc, ka lielāko daļu darba laika nācies pavadīt peldkostīmā. Tagad, 57 gadu vecumā, viņa jūtoties daudz pašpārliecinātāka.
"Manuprāt, seksīgums nozīmē justies pārliecinātai par sevi un savu ķermeni, nevis tikai labi izskatīties. Tagad, kad man ir pāri piecdesmit, es jūtos seksīga un pārliecināta par sevi. Es izbaudu dzīvi un pati pieņemu lēmumus," uzsvērusi aktrise.
Vienlaikus Elenjaka gatavojas arī atgriezties televīzijas ekrānos. Viņa piedalīsies seriāla "Pludmales patruļa" jaunajā versijā, kuras pirmizrāde paredzēta 2027. gada 6. janvārī. Aktrise cer, ka nākotnē viņai būs iespēja atgriezties pie savas kādreizējās lomas arī regulāri.