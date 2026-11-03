"Art Management Group" ballīte 2026. gada novembrī
2026. gada 2. novembrī Rīgā, Ēbelmuižā, kopā ar sadarbības partneriem, aktieriem, režisoriem, dziedātājiem, mūziķiem un mediju pārstāvjiem "Art Management Group" ...
Te bija gandrīz visi! Jestrā ballītē līksmo Latvijas šovbiznesa zieds. FOTOGALERIJA
Pirmdien, 2. novembrī, Rīgā, Ēbelmuižā, kopā ar sadarbības partneriem, aktieriem, režisoriem, dziedātājiem, mūziķiem un mediju pārstāvjiem "Art Management Group" iepazīstināja ar gan tuvākajā laikā, gan tālākā nākotnē gaidāmo pasākumu programmu.
"Art Management Group" pasākumā iepazīstināja ar savu gaidāmo programmu: Igo un “Tautumeitu” Ziemassvētku koncertiem, “Brīnumskapja” 15 gadu jubilejas svinībām, Olgas Rajeckas Vecgada koncertiem “Ulbrokas pērlē”, TV3 Jaungada šovu, kabarē “Neatļautais flirts”, Vecgada koncertiem “Tā, lūk, griežas dzīves rats”, Ulda Marhileviča un Ditas Lūriņas Ziemassvētku koncertiem, Jaungada balli VEF Kultūras pilī un Vecgada pasākumu Valmieras Olimpiskajā centrā, Mediņskolas zēnu kora 45 gadu jubilejas koncerttūri, Ances Krauzes Ziemassvētku koncertiem. Tāpat nākamgad gaidāmi Žorža Siksnas un Viktora Lapčenoka jubilejas koncerti un citi aizraujoši pasākumi.
Pasākuma viesu vidū bija Ainars Virga, Olga Rajecka, Egils Melbārdis un Anna Klēvere, Jurijs Djakonovs, Normunds Laizāns, Lelde Dreimane, Mārtiņš Vilsons, Indra Burkovska, Romāns Vanags, Valdis Lūriņš, Mārcis Auziņš, Agnese Rakovska, Juris Kalniņš, Adrians Kukuvass, Akvelīna Līvmane, Juris Sējāns ar kundzi Baibu, Raimonds Bartaševičs, kultūras ministrs Nauris Puntulis un vēl, un vēl...
Vakaru ar priekšnesumiem kuplināja pianists Kristaps Vanadziņš, leģendārais dziedātājs Žoržs Siksna un Anatolijs Livča, ģitārists Mārcis Auziņš, iluzionists Robijs Trankalis, Dailes teātra aktieri Erika Eglija-Grāvele un Artis Robežnieks, instrumentālā grupa Matīsa Žilinska vadībā, Viktors Lapčenoks ar grupu Raimonda Macata vadībā, kabarē “Neatļautais flirts” mākslinieki, Igo un “Tautumeitas”. Tāpat vakara gaitā ikvienam interesentam bija iespēja piedalīties steiku gatavošanas meistarklasē, zīmēt uz ūdens, pie grafoloģes Laumas Konušas uzzināt kaut ko jaunu par sevi un savu personību, kā arī ļauties citām aizraujošām nodarbēm.