Vēl viena Breda Pita un Andželīnas Džolijas meita oficiāli atteikusies no tēva uzvārda
Holivudas aktieru Breda Pita un Andželīnas Džolijas 18 gadus vecā meita Vivjena oficiāli atteikusies no tēva uzvārda.
Pirmdien, 2. novembrī, Kalifornijas tiesa apstiprinājusi jaunietes iesniegumu par uzvārda maiņu. Turpmāk viņas oficiālais vārds būs Vivjena Maršelīna Džolija, līdzšinējā uzvārda Džolija-Pita vietā.
Iesniegumu par uzvārda maiņu Vivjena iesniedza šā gada jūlijā, neilgi pēc savas 18. dzimšanas dienas. Jau iepriekš jauniete publiski bija izmantojusi tikai mātes uzvārdu. 2024. gada maijā Brodvejas mūzikla "The Outsiders" programmā viņa tika norādīta kā Vivjena Džolija. Pie šī iestudējuma jauniete strādāja kopā ar savu māti.
Vivjena nav vienīgā Pita un Džolijas atvase, kas nolēmusi atteikties no tēva uzvārda. Šādu soli iepriekš spēruši arī viņas brālis Madokss un māsas Zahara un Šilo. Šilo iesniegumu par uzvārda maiņu iesniedza savā 18. dzimšanas dienā 2024. gadā, savukārt šā gada septembrī oficiāli tika apstiprināta Madoksa un Zaharas uzvārdu maiņa.
Breds Pits un Andželīna Džolija ir vecāki sešiem bērniem – 25 gadus vecajam Madoksam, 22 gadus vecajam Paksam, 21 gadu vecajai Zaharai, 20 gadus vecajai Šilo un 18 gadus vecajiem dvīņiem Vivnejai un Noksam.
Andželina Džolija ar meitu Vivjenu apmeklē “Tony” balvu vakaru
Aktieru pāris izšķīrās 2016. gadā pēc 12 gadu ilgām attiecībām, no kurām divus gadus bija laulībā. Viņu šķiršanās process noslēdzās tikai 2024. gada decembrī.
Jau iepriekš izskanējusi informācija par saspīlētajām attiecībām starp Pitu un viņa bērniem. Kāds aktierim tuvu stāvošs avots septembrī izdevumam "People" atklāja, ka saziņa starp Pitu un viņa atvasēm esot ļoti ierobežota. Avots situāciju raksturoja kā traģisku.