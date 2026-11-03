Filmas "Uļa" pirmizrāde "Splendid Palace"; 15.09.2026.
15. septembrī Latvijas pirmizrādi slēgtā lokā piedzīvojusi režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma "Uļa" par leģendāro Latvijas ...
Septiņas nedēļas pēc kārtas skatītākā filma Latvijā un ovācijas Kannās - “Uļa” piedzīvo īstu triumfu
Režisora Viestura Kairiša spēlfilmu "Uļa", kas stāsta par basketbolisti Uļjanu Semjonovu, kopš pirmizrādes 16. septembrī Latvijas kinoteātros noskatījušies vairāk nekā 100 000 skatītāju. Turklāt tā jau septiņas nedēļas pēc kārtas ir skatītākā filma valstī, informēja filmas pārstāvji.
Filmas popularitāte ne tikai dzimtenē, bet arī ārzemēs apliecina, ka Uļjanas Semjonovas stāsts ir saprotams arī tiem, kas nekad nav dzirdējuši viņas vārdu. Pasaules pirmizrāde Kannu kinofestivāla programmā "Un Certain Regard" noslēdzās ar septiņu minūšu ovācijām. Jeruzalemes kinofestivālā galvenās lomas atveidotājs Kārlis Arnolds Avots saņēma balvu par labāko aktierdarbu, bet oktobrī “Uļa” piedalījās Romas kinofestivāla starptautiskajā konkursā un saņēma siltu kritiķa atsauksmi, kurš Uļas stāstu nodēvēja par izcilu, bet Kairiša režiju - par smalku.
Filmas "Uļa" pirmizrāde Kannās 2026. gada maijā
2026. gada 21. maijā Francijas dienvidos, kur norisinājās 79. Kannu kinofestivāls, emocionālā saviļņojumā tika aizvadīta režisora Viestura Kairiša un aktiera ...
Novembrī “Uļa” atklās divus nozīmīgus Eiropas kinofestivālus: 4. novembrī Nordische Filmtage Lübeck Vācijā un 6. novembrī - 30. Tallinas kinofestivālu “Melnās naktis” (PÖFF) - A klases festivālu. Šajā pašā mēnesī filma tiks rādīta Ņujorkā, Seviļā, Londonā un Parīzē.
“Katrā pilsētā, kurā tiek rādīta “Uļa”, cilvēki atpazīst tajā sevi. Mēs filmējām stāstu par meiteni no Latgales ciemata, bet izdevās kino par ikvienu, kurš kaut reizi ir bijis pārāk “citāds” apkārtējai pasaulei. Man ir liels gandarījums, ka "Uļa" iznāk lielajā pasaulē, tāpat kā kādreiz iznāca pati Uļjana Semjonova", - stāsta režisors Viesturs Kairišs.
Par spēlfilmu “Uļa”:
“Uļa” ir Latvijas, Igaunijas, Polijas un Lietuvas kopražojuma filma, kas tapusi studijā “Ego Media” sadarbībā ar “Allfilm”, “Staron Film” un “Tremora”. Filmas izplatītājs Latvijā – “ACME Film”. Filmas scenārija autori ir Kārlis Arnolds Avots, Līvija Ulmane un Andris Feldmanis, producents – Guntis Trekteris, operators – poļu kinooperators Vojteks Starons (Wojciech Staroń), bet par filmas māksliniecisko noformējumu rūpējusies Ieva Jurjāne.
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Īpašs ir arī Kārļa Arnolda Avota pienesums filmas tapšanā – viņš ir ne tikai viens no filmas scenārija autoriem un galvenās lomas atveidotājs, bet arī projekta idejas līdzautors. Tādējādi viņa iesaiste filmā aptver vairākus tās tapšanas posmus – no sākotnējās idejas un scenārija līdz stāsta iedzīvināšanai uz ekrāna.