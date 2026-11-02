Par godu Latvijas valsts svētkiem Nikolajs Puzikovs nāk klajā ar patriotisku dziesmu
Par godu Latvijas valsts svētkiem dziedātājs Nikolajs Puzikovs dāvā klausītājiem jaunu un patriotisku skaņdarbu un tā videoklipu "Latvija Mana". Dziesma ir sirsnīgs atgādinājums par mūsu katra piederību dzimtenei, lepnumu par savu zemi un pilsonisko atbildību par tās nākotni.
Skaņdarba "Latvija Mana" pamatā ir vēstījums par to, ka valsts stiprums un labklājība sākas no mums pašiem un mums ir jānovērtē tas, ka varam būt saimnieki savā zemē. “Bija pilnīgi skaidrs, ka šai dziesmai jādzimst Ogrē. Iedziedāt to savā dzimtajā pilsētā un nofilmēt videoklipu pie Ogres upes man bija ļoti nozīmīgi un simboliski – upe plūst un mainās, bet krasti un saknes paliek.” Īpašu vizuālo un emocionālo noskaņu skaņdarba videoklipam piešķir Ogres Centra pamatskolas jauniešu deju kolektīvs “Dzītariņš”, kas videoklipā izdejo speciāli šim skaņdarbam radītu horeogrāfiju.
Kopējo patriotisko noskaņu un skaņdarba vērienu ar savu skanējumu spēcīgi papildina un piepilda arī Ogresgala ansambļi “Saime” un “Dūjas”.
Dziesmas autors Denijs Grieze dalās atmiņās par skaņdarba radīšanu: "Šī dziesma tapa par godu “Latvijas 100!” dzimšanas dienai. Atceros, ka toreiz jutos ļoti lepns par savu valsti, un gribējās tai šajos lielajos svētkos uzdāvināt kaut ko skaistu. Tā nu tapa šī dziesma. Es esmu piedzimis Latvijā, un manas asinis tek sarkanbaltsarkanā. Es gribu augt šajā zemē un būt par tās daļu. Šīs ir manas mājas, un līdz ar to es arī jūtu, ka man šeit ir uzdevums — būt atbildīgam par tām, rūpēties par to, kas šeit notiek, un veidot labāku nākotni. Jo mēs esam tā nākotne. Un kādu mēs to pieļausim, tādā arī dzīvosim."
Valsts svētkos vēlos ikvienam novēlēt, lai šī piederības sajūta mūs spārno ikdienas darbos," uzsver dziesmas izpildītājs Nikolajs Puzikovs.
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Jaunā dziesma "Latvija Mana" kopā ar videoklipu no šodienas ir pieejama visās populārākajās mūzikas straumēšanas platformās.
Pie projekta tapšanas strādājusi radošā komanda:
Dziesmas izpildītājs: Nikolajs Puzikovs
Dziesmas autors: Denijs Grieze
Ansambļu līdzdalība: “Saime” un “Dūjas”.
Mūzikas producents: Jānis Čubars
Video operators un režisors: Kaspars Dvinskis (Dween production)
Dejas izpildījums: Ogres Centra pamatskolas jauniešu deju kolektīvs “Dzītariņš”