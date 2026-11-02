Mirusi sieviete, kuras vārds savulaik izskanēja aktrises Evas Longorijas un basketbolista Tonija Pārkera skaļajā laulības skandālā
54 gadu vecumā mirusi amerikāņu advokāte Erina Benavidesa, kuras vārds pirms 16 gadiem nonāca pasaules mediju uzmanības centrā saistībā ar iespējamu romānu ar NBA zvaigzni Toniju Pārkeru . Tolaik basketbolists bija precējies ar populārā seriāla "Bīstamās mājsaimnieces" aktrisi Evu Longoriju.
Benavidesa 14. oktobrī tika atrasta mirusi kādā mājā Portaransasā, Teksasas štatā. Policija uz notikuma vietu devās pēc tam, kad kāda viņas vīra paziņa bija saņēmusi satraucošu īsziņu.
Ierodoties norādītajā adresē, likumsargi bija spiesti uzlauzt mājas durvis. Telpās tika atrasta 54 gadus vecās sievietes mirstīgā atlieka. Saskaņā ar sākotnējo informāciju viņas nāve, visticamāk, saistīta ar pašnāvību. Policija neuzskata, ka noticis noziegums, tomēr izmeklēšana vēl turpinās.
Plašāku sabiedrības uzmanību Benavidesa, kura tolaik bija pazīstama kā Erina Berija, izpelnījās 2010. gadā, kad viņas vārds tika ierauts skandālā, kas satricināja vienu no Holivudas tolaik apspriestākajiem pāriem – Evu Longoriju un Toniju Pārkeru.
Tolaik mediji vēstīja, ka Longorija sava vīra telefonā esot atklājusi simtiem īsziņu, kuras basketbolists apmainījies ar citu sievieti. Vēlāk presē izskanēja apgalvojumi, ka šī sieviete bijusi Erina, kura tajā laikā bija precējusies ar Pārkera bijušo komandas biedru, NBA basketbolistu Brentu Beriju.
Baumas par iespējamo mīlas trīsstūri izraisīja plašu rezonansi, tomēr Erina publiski kategoriski noliedza, ka viņai būtu bijis romāns ar Pārkeru. Arī basketbolists noliedza fiziskas attiecības ar sava bijušā komandas biedra sievu.
Neraugoties uz noliegumiem, abu pāru laulības izjuka. Longorija 2010. gada novembrī iesniedza šķiršanās pieteikumu, savukārt Brenta un Erinas Beriju laulība oficiāli tika šķirta 2011. gadā.
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Pēc skaļā skandāla Erina pievērsās juristes karjerai. Viņa strādāja par prokurora asistenti Teksasā, tostarp izskatīja lietas, kas saistītas ar cilvēku kontrabandu. Tāpat viņa aktīvi iesaistījās bērnu tiesību aizsardzībā un palīdzības sniegšanā cilvēku tirdzniecības upuriem.