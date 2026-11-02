Meganas Mārklas savulaik sacītais par princesi Ketrīnu nonāk jaunā gaismā - karaliskās ģimenes jaunpienācēja atklāj savu pieredzi
Britu karaliskajā ģimenē atkal uzmanības centrā nonākušas attiecības starp Velsas princesi Ketrīnu un prinča Harija sievu Meganu Mārklu. Šoreiz iemesls ir karaliskās ģimenes jaunākās locekles Harietas Filipsas intervija, kurā viņa ļoti sirsnīgi izteikusies par princesi Ketrīnu. Viņas stāstītais krasi atšķiras no iespaida, ko savulaik par prinča Viljama sievu radīja Megana Mārkla.
Harieta Filipsa, kura šovasar apprecējās ar princeses Annas dēlu un karaļa Čārlza III māsasdēlu Pīteru Filipsu, pirmo reizi plašāk pastāstījusi par savu dzīvi britu karaliskajā ģimenē.
Intervijā žurnālam “Hello!” 46 gadus vecā sieviete atklājusi, ka, kļūstot par daļu no tik pazīstamas ģimenes, viņa jutusi lielu atbalstu, īpaši no Velsas princeses Ketrīnas. “Es varu vērsties pie Ketrīnas pēc padoma un atbalsta. Viņa ir ļoti atvērta un sirsnīga, un es vienmēr justos ērti, ja man būtu viņai jālūdz padoms,” atklājusi Harieta.
Viņa arī pastāstījusi par savu pirmo tikšanos ar princi Viljamu un princesi Ketrīnu, kas notikusi pavisam neformālā gaisotnē. Toreiz abas ģimenes nejauši atpūtušās vienā un tajā pašā vietā Sili salās, pie Anglijas dienvidrietumu krastiem.
“Mums bija neticami patīkama uzņemšana. Mēs nejauši atradāmies vienā atpūtas vietā. Bija lieliski, jo visi bērni vienlaikus lēkāja ūdenī. Viss bija ļoti nepiespiesti, taču vienlaikus bija jūtama savstarpēja cieņa,” atcerējusies Harieta.
Harietas sirsnīgie izteikumi piesaistījuši britu mediju uzmanību, jo tie ievērojami atšķiras no tā, ko par savu pirmo tikšanos ar Ketrīnu savulaik stāstīja Megana Mārkla. 2022. gadā publiskotajā “Netflix” dokumentālajā seriālā “Harry & Meghan” Saseksas hercogiene atcerējās pirmo reizi, kad princis Viljams un Ketrīna ieradās pie viņas un Harija vakariņās. Megana toreiz atzina, ka nebija gatava tik formālai attieksmei arī privātā vidē.
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“Es biju saplēstos džinsos un basām kājām. Man patīk apskauties. Es vienmēr esmu bijusi cilvēks, kuram patīk apskāvieni,” atcerējās Megana.
Viņa skaidroja, ka tobrīd vēl neapzinājusies, cik neierasta šāda fiziska tuvība var šķist daudziem britiem.
Meganu īpaši pārsteidzis tas, ka formālā uzvedība, kas raksturīga karaliskās ģimenes pārstāvjiem publiskos pasākumos, saglabājusies arī aiz slēgtām durvīm. Viņa bija gaidījusi, ka privātā gaisotnē visi kļūs ievērojami brīvāki un nepiespiestāki.
Šie izteikumi toreiz izraisīja plašas diskusijas, un daudzi tos interpretēja kā mājienu, ka Ketrīna bijusi vēsa un atturīga.
Harietas pašas dzīvesstāsts ir visai neparasts. Pirms ienākšanas karaliskajā ģimenē viņa vairāk nekā 20 gadus strādāja par medmāsu Lielbritānijas Nacionālajā veselības dienestā. Ar Pīteru Filipsu, kurš ir nelaiķes karalienes Elizabetes II vecākais mazdēls, viņa iepazinās 2022. gadā, kad abu bērni spēlēja vienā hokeja komandā. Attiecības pamazām pārauga romantiskā tuvībā, un šā gada 6. jūnijā abi apprecējās Glosteršīrā, Anglijā. Kāzas apmeklēja arī karalis Čārlzs III, karaliene Kamilla, princis Viljams un princese Ketrīna.
Intervijā Harieta atzinusi, ka joprojām ar aizkustinājumu atceras savu kāzu dienu, kuru raksturojusi kā vienu no skaistākajiem dzīves mirkļiem. Viņa arī uzsvērusi, ka karaliskajā ģimenē jūtas ļoti gaidīta.
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Īpaši sirsnīgi Harieta izteikusies arī par karali Čārlzu un karalieni Kamillu, kuri bijuši ārkārtīgi laipni gan pret viņu, gan viņas meitu Džordžīnu.
Tagad Harieta pievērsusies arī labdarībai, kļūstot par organizācijas “Home-Start Cotswolds” patronesi. Organizācija palīdz ģimenēm ar maziem bērniem, un tās darbības joma ir cieši saistīta arī ar princeses Ketrīnas ilggadējo interesi par bērnu agrīno attīstību.