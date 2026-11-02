“Esmu izsalkusi! Palīdziet!” Miljonāres Martas Stjuartes Halovīna joks izraisa pamatīgu skandālu
Amerikāņu televīzijas zvaigzne un multimiljonāre Marta Stjuarte šogad Halovīnā nolēmusi pārsteigt savus sekotājus ar visai neparastu kostīmu. 85 gadus vecā uzņēmēja pārģērbusies par bezpajumtnieci, rokās turot kartona plāksni ar lūgumu pēc palīdzības. Taču iecerētais joks izvērties pamatīgā skandālā – sociālo tīklu lietotāji viņu apsūdzējuši trūkumā nonākušu cilvēku izsmiešanā, bet pati Stjuarte bijusi spiesta publiski atvainoties.
Halovīnu laikā Stjuarte sociālajā tīklā “Instagram” publicēja fotogrāfiju, kurā bija redzama pavisam citādā izskatā, nekā viņas cienītāji ieraduši redzēt. Parasti elegantā un nevainojami sapostā televīzijas personība šoreiz bija uzvilkusi saplēstus džinsus, novalkātu apģērbu un melnu cepuri, bet viņas seju klāja grims, kas atgādināja netīrumus.
Rokās uzņēmēja turēja kartona plāksni ar uzrakstu: “Esmu izsalkusi! Palīdziet man!”
Martha Stewart shared photo seemingly dressed up as a homeless person for Halloween. She has since deleted the post. https://t.co/PzTX1BoDhK— Pop Base (@PopBase) November 1, 2026
Taču vislielāko sašutumu izraisīja ne tikai pats kostīms, bet arī fotogrāfijas paraksts. Proti, Stjuarte pie attēla bija reklamējusi savu sveču kolekciju, rakstot, ka viņas “QVC” sveces ir lieliski piemērotas Halovīnam.
Daudziem interneta lietotājiem šāda reklāmas un bezpajumtniecības tēmas apvienošana šķita īpaši neveiksmīga.
Sociālajos tīklos ātri vien sākās kritikas vilnis. Cilvēki norādīja, ka bezpajumtniecība nav jautrs Halovīna tēls, bet gan nopietna sociāla problēma, ar kuru ik dienu saskaras tūkstošiem cilvēku. Īpašu neizpratni raisīja fakts, ka šādu kostīmu izvēlējusies viena no turīgākajām un pazīstamākajām amerikāņu dzīvesstila ekspertēm.
“Kāpēc jums šķiet, ka nabadzīgi cilvēki, kuri mirst ielās, ir piemēroti Halovīna kostīmam?” sašutis vaicāja kāds komentētājs.
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“Vai tiešām viņas sabiedrisko attiecību komandā nebija neviena, kurš pateiktu, ka tā nav laba ideja?” brīnījās cits.
Vēl kāds atgādināja, ka laikā, kad daudzi cilvēki cīnās ar dzīves dārdzību un nespēj atļauties pat nepieciešamākās lietas, šāda pārtikušas slavenības rīcība izskatās īpaši atrauta no realitātes.
Pēc negatīvo komentāru pieplūduma Stjuarte pretrunīgi vērtēto fotogrāfiju no sava sociālā tīkla profila izdzēsa.
Sākotnēji uzņēmēja centās skaidrot, ka ar savu Halovīna tērpu nemaz nav vēlējusies nevienu aizvainot. Pat vēl vairāk – viņa taisnojās, ka kostīma mērķis bijis pievērst lielāku sabiedrības uzmanību bezpajumtniecībai. Stjuarte uzsvēra, ka šī problēma joprojām ir viena no nopietnākajām sociālajām krīzēm ASV un viņa pati ilgstoši atbalstījusi labdarības organizācijas, kas cenšas palīdzēt grūtībās nonākušajiem.
Tāpat uzņēmēja atzina, ka ir sarūgtināta par cilvēku negatīvo reakciju, jo nevienu aizvainot neesot bijis viņas nodoms.
Tomēr šis skaidrojums kritiku neapturēja.
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Dažas stundas vēlāk Stjuarte publicēja jau otru paziņojumu, šoreiz nepārprotami atvainojoties par savu rīcību. “Atzīt, ka esi pamatīgi kļūdījies, nav viegli. Mans iepriekšējais paziņojums nebija pietiekams,” atzina televīzijas zvaigzne.
Viņa piebilda, ka apzinās – daudzi cilvēki pašlaik piedzīvo nopietnas finansiālas grūtības. “Šāda kostīma valkāšana bija nejūtīga un nebija smieklīga. Man ir ļoti žēl,” atvainojās Stjuarte.
Marta Stjuarte ASV ir pazīstama kā televīzijas personība, pavārgrāmatu autore un veiksmīga uzņēmēja, kura savu biznesa impēriju izveidojusi, pateicoties padomiem par ēdienu gatavošanu, mājokļa iekārtošanu un svētku organizēšanu. Savulaik viņa kļuva par pirmo ASV sievieti, kura saviem spēkiem sasniegusi miljardieres statusu. Lai gan viņas turība kopš tā laika ir mainījusies, mediji pašlaik to lēš aptuveni 400 miljonu ASV dolāru apmērā.