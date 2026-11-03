Seriāla “Rudi sarkans” pirmizrādē
Trešdien, 28. oktobrī, pirmizrādi piedzīvoja jaunais Latvijas Sabiedriskā medija oriģinālseriāls “Rudi sarkans”, uz svinīgo notikumu pulcējot seriāla aktierus, radošo komandu ...
Kasparam Godam pēc insulta palīdz bijusī sieva
Aizvadītajā nedēļā uz daudzsēriju detektīvkomēdijas "Rudi sarkans" pirmizrādi bija ieradies arī aktieris Kaspars Gods, kas pēc pārciestā insulta turpina atveseļošanās ceļu. Viņam līdzās bija arī dēls Roberts un Kaspara bijusī sieva Liena, kura žurnālam "Kas Jauns" neslēpa, ka aktiera veselība joprojām prasa rūpes, tomēr viņa atlabšanā jau ir ievērojams progress.
Kaspara Goda parādīšanās pasākumā nepalika nepamanīta. Aktieris bija labā noskaņojumā, smaidīja, jokoja un labprāt komunicēja ar kolēģiem, apliecinot, ka arī pēc smagajiem veselības pārbaudījumiem nav zaudējis sev raksturīgo dzīvesprieku. Gods jutās gana omulīgi – aprunājās ar vairākiem kolēģiem, tostarp aktieri Lauri Dzelzīti, ne reizi vien liekot apkārtējiem pasmaidīt par kādu joku.
Kasparam līdzās bija arī dēls Roberts, kurš tēvu pavadīja šajā īpašajā notikumā. Sirsnīgu interesi par Kaspara pašsajūtu izrādīja arī citi klātesošie. Piemēram, aktieris Imants Strads pauda vēlmi nākotnē satikties un aprunāties. Lai gan pēc pārciestā insulta Godam joprojām ir grūtības ar runāšanu un garākās sarunās iesaistīties nav viegli, viņa optimisms un vēlme būt cilvēkos bija acīm redzama.
Pirmās sievas atbalsts
Īpaši sirsnīgs bija skats, kad pirmizrādē līdzās Kasparam bija redzama viņa pirmā sieva Liena un abu dēls Roberts. Lai gan abu laulība jau sen palikusi pagātnē, dzīves grūtākajos brīžos cilvēciskā saikne nav zudusi.
Liena neslēpa, ka Kaspara veselības stāvoklis joprojām nav tāds, kādu visi vēlētos redzēt, tomēr viņas balsī bija dzirdams arī optimisms un ticība, ka viss pamazām kļūs labāk. Vaicāta, vai uz pirmizrādi ieradusies, lai būtu līdzās bijušajam vīram un viņu atbalstītu, Liena atbildēja īsi un konkrēti: “Es viņam vienkārši palīdzu.” Viņa atklāj, ka pēc pārciestā insulta Kasparam vēl aizvien ir veselības sarežģījumi un runāt garākās frāzēs viņam nav viegli. Priekšā vēl esot daudz darba un pacietības, tomēr cerība par bijušā vīra atveseļošanos nav zudusi. Kasparu un Lienu savulaik vienoja 20 laulībā pavadīti gadi, kuru laikā pasaulē nāca dēls Roberts. Lai arī abu ceļi kā dzīvesbiedriem ir šķīrušies, viņi nav kļuvuši par svešiniekiem. Pēc tam kad tika šķirta laulība ar Lienu, aktieris 2023. gadā apprecējās otrreiz – ar Gitu Godu, taču 2025. gada maijā viņu savienībai pienāca gals.
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Atveseļošanās turpinās
2026. gada februārī Kaspars Gods pārcieta insultu, pēc kura sākās ilgs un sarežģīts atveseļošanās process. Aktierim nākas no jauna apgūt arī runas prasmes, tāpēc saziņa ar apkārtējiem šobrīd nav tik vienkārša kā agrāk. Kaspara telefonā pat saglabāta fotogrāfija, kuru viņš rāda cilvēkiem, lai paskaidrotu, ka pēc pārciestā insulta viņam ir veselības problēmas un runas grūtības. Oktobrī tika izsludināts jauns ziedojumu aicinājums Kaspara rehabilitācijas turpināšanai. Palīdzību organizē Liepājas atklātais sabiedriskais fonds Liepājas teātris. Jau iepriekš saziedotie līdzekļi izmantoti fizioterapijai, mūzikas terapijai un medicīniskā aprīkojuma iegādei. Atveseļošanās ceļš joprojām turpinās, un aktierim nepieciešams sabiedrības atbalsts. Jāpiebilst, ka seriālā "Rudi sarkans" skatītāji Kasparu Godu varēs redzēt vēl no laika pirms veselības sarežģījumiem, jo filmēšana notika pirms viņa pārciestā insulta.