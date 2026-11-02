"Raxtu Raxti" koncerts Liepājā 2026. gada novembrī
2026. gada 1. novembrī Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" tika atklāta muzikālās apvienības "Raxtu Raxti" jaunā koncertu sērija "Viena saule, viena ...
FOTO: "Raxtu Raxti" Liepājā atklāj savu jauno koncertu sēriju "Viena saule, viena zeme"
Svētdien, 1. novembrī, Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" tika atklāta muzikālās apvienības "Raxtu Raxti" jaunā koncertu sērija "Viena saule, viena zeme" un ieskandināts valsts svētku mēnesis.
Koncertprogrammā skanēja gan dziesmas no pagājušajā nedēļā klaja nākušā albuma "Viena saule, viena zeme", gan jau zināmas un iemīļotas dziesmas. "Klausītājiem cenšamies piedāvāt daudzslāņainu un emocionāli bagātu muzikālo pieredzi, tālab programmas pirmajā daļā izskan jaunākais muzikālais materiāls, kurā savijas latviešu tautas mūzikas iedvesma un mūsdienīgs skanējums, savukārt koncerta otrajā daļā klausītājiem piedāvātas dziesmas, kuras grupas koncertos skanējušas jau kopš tās pirmsākumiem," saka "Raxtu Raxtu" dalībnieki.
Grupas koncerti turpināsies līdz pat decembra vidum, un tie notiks:
- 8. novembrī Slampes kultūras pilī
- 12. novembrī kultūras centrā "Ulbrokas pērle"
- 13. novembrī lultūras centrā "Siguldas devons"
- 14. novembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā "Gors"
- 20. novembrī Kuldīgas kultūras centrā
- 21. novembrī Ogres kultūras centrā
- 22. novembrī Jelgavas kultūras namā
- 27. novembrī Rīgā, VEF kultūras pilī
- 28. novembrī Valmieras kultūras centrā
- 29. novembrī koncertzālē "Cēsis"
- 11. decembrī Ventspils teātra namā "Jūras vārti"