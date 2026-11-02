Seriāla “Draugi” Rosam jau 60! Deivids Švimmers sākotnēji atteicās no lomas, kas viņu padarīja pasaulslavenu
Kurš gan neatceras neveiklo paleontologu Rosu Gelleru, viņa mūžīgās attiecību drāmas ar Reičelu un leģendāro taisnošanos, ka abu attiecībās taču bijis pārtraukums? Šodien, 2. novembrī, seriāla “Draugi” zvaigzne Deivids Švimmers svin 60. dzimšanas dienu. Taču izrādās, ka loma, kas viņu padarīja pasaulslavenu, ne vienmēr aktierim sagādājusi tikai prieku. Turklāt sākotnēji viņš no tās pat atteicās!
Desmit sezonu garumā, no 1994. līdz 2004. gadam, Švimmers atveidoja vienu no televīzijas vēsturē atpazīstamākajiem varoņiem. Taču milzīgajai popularitātei bija arī ēnas puse — aktierim kļuva arvien grūtāk izvairīties no Rosa tēla, bet slava pamatīgi ietekmēja viņa privāto dzīvi.
Interesanti, ka Rosa Gellera tēls jau sākotnēji tika radīts, domājot tieši par Švimmeru. Seriāla veidotāji Marta Kaufmane un Deivids Kreins bija pazīstami ar viņa darbu un uzskatīja, ka aktieris būtu ideāli piemērots šai lomai. Tomēr pats Švimmers sākumā nemaz nevēlējās piedalīties seriālā. Pēc neveiksmīgas pieredzes citā televīzijas projektā viņš bija nolēmis pievērsties teātrim. Galu galā aktieri pārdomāt pārliecināja seriāla režisors Džeimss Berouzs. Un, kā izrādījās, tas bija lēmums, kas uz visiem laikiem mainīja viņa dzīvi.
Turklāt režisors jau pirms seriāla pirmizrādes nojauta, kas aktierus sagaida. Reiz viņš visus sešus galveno lomu atveidotājus aizveda uz Lasvegasu un, pastaigājoties pa kazino, aicināja izbaudīt mirkli. Viņš brīdināja, ka tā, iespējams, ir pēdējā reize, kad viņi var tik brīvi pārvietoties sabiedrībā, neviena neatpazīti. Un režisoram izrādījās taisnība!
Švimmers vēlāk atcerējās kādu biedējošu atgadījumu Losandželosas lidostā. Aktieris mierīgi devies uz savu reisu, kad pēkšņi izdzirdējis tik skaļu kliedzienu, ka nodomājis — kādam tiek uzbrukts. Taču izrādījās, ka tās ir sajūsminātas fanes, kuras viņu atpazinušas. Meitenes metušās aktierim klāt un satvērušas viņu, negribēdamas laist vaļā.
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Aktieris neslēpa, ka pierast pie šādas uzmanības bijis ļoti grūti. Pie viņa mājas dežurējuši fotogrāfi, viņam sekojušas automašīnas, un privātā dzīve pēkšņi kļuvusi par greznību.
Pērn Švimmers atklāja vēl kādu pārsteidzošu faktu — ilgu laiku viņš nespēja pat klausīties seriāla slaveno ievaddziesmu “I'll Be There for You”. Iemesls? Viņš to bija dzirdējis neskaitāmas reizes! Dziesma skanēja ne tikai seriālā, bet arī gandrīz katrā televīzijas šovā vai intervijā, kurā aktieris piedalījās.
Turklāt pēc “Draugu” noslēguma Švimmers gadiem ilgi neskatījās seriāla atkārtojumus. Viņš vēlējās doties tālāk un pievērsties jauniem izaicinājumiem. Tomēr viss mainījās, kad viņa meita Kleo atklāja “Draugus”. Dzirdot meitas smieklus, kamēr viņa skatījās seriālu, aktieris pamazām atguva pozitīvas izjūtas pret darbu, kas savulaik mainīja viņa dzīvi.
Seriāls “Draugi”
Lai gan skatītājiem viņš vislabāk pazīstams kā Ross, Švimmera karjera nebūt neaprobežojas tikai ar komēdijām. Viņš piedalījies arī atzinīgi novērtētajā kara miniseriālā “Band of Brothers”, atveidojis advokātu Robertu Kardašjanu seriālā “American Crime Story” un ierunājis žirafi Melmanu populārajās animācijas filmās “Madagaskara”.
Arī šodien Švimmers nebūt nav pazudis no izklaides pasaules. Viņš filmējies seriālā “Goosebumps: The Vanishing”, bet šoruden uzņēmies producēšanas direktora pienākumus Čikāgas teātrī “Lookingglass Theatre Company”, kuru pats palīdzēja dibināt vēl pirms kļūšanas par pasaules mēroga zvaigzni.